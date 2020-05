„Znovu bychom chtěli hrát o první místo v tabulce. Kvůli tomu hrajeme tuto soutěž. V okresním přeboru nám je dobře,“ přiznal Jelínek.

Jak hodnotíte neúplnou sezónu okresního přeboru?

Poslední dva ročníky jsme vyhráli, v podzimní části jsme pokračovali v dobrých výkonech, na pár drobných výkyvů jsme odehráli podzimní část dobře. Na to, že se u nás moc netrénovalo, tak to bylo dobré. Myslím si, že pokud by se soutěž dohrávala, tak bychom ji znovu vyhráli. Nakonec naši snahu překazil koronavirus.

Z 12 zápasů jste 9 vyhráli. V čem byly největší přednosti týmu?

Měli jsme dobré dva útočníky, Pavla Škacha s Davidem Šubrtem, kteří jsou na čele tabulky střelců. Dobré výkony předvádí stabilně dlouholetý kapitán a tvůrce hry Miloš Ráliš, který tmelí mančaft. Pravdou ovšem je, že Šubrt odchází zpátky do Kravař.

Bude těžké udržet Pavla Škacha?

Myslím si, že mu je u nás dobře, že nikam nepůjde. Je mu 39 let, je to věk tak akorát na okres. Myslím si, že odcházet nebude, nemá ambici hrát vyšší soutěž.

Složení týmu je podle vašich představ?

Jádru týmu je tvořeno staršími hráči, na jejich výkony sice navázali i mladší, ale u nás už nejsou cíle hrát vyšší soutěž. Nemáme finanční prostředky, abychom kupovali dva nebo tři kvalitnější hráče. Řekl bych, že ani samotní hráči nemají nějaký valný zájem postoupit.

To znamená, že je vám dobře v okresním přeboru?

Dalo by se to tak říct (smích). Není to tak dlouho, co jsme hráli A třídu a jezdili jsme hrát do Krkonoš do Jilemnice nebo Lomnice nad Popelkou. Delší dobu jsme hráli B třídu, ze které jsme sami odstoupili. Teď hrajeme okresní přebor. Všechno se to odvíjí od financí, my v Dubici nemáme ani obecní úřad.

Takže obec klub nepodpoří?

Dubice správně patří pod Českou Lípu, takže to máme složité. Jsme vděční za prostředky, které od města Česká Lípa dostaneme, ale asi se to nedá srovnávat s tím, co dostávají kluby od obcí, ve kterých kromě fotbalu nic jiného není.

Jaké budou cíle pro sezónu 2020-2021?

Znovu bychom chtěli hrát o první místo v tabulce. Kvůli tomu hrajeme tuto soutěž. Mančaft se příliš nezmění, odejde Šubrt, jak už jsem zmínil. Odvedl u nás za půlroku pořádný kus práce, za což mu děkujeme. Mám zprávy, že do Police odejde náš dlouhodobý hráč Tomáš Hájek. Za tyto dva hráče zkusíme najít náhradu, která bude v našich finančních možnostech.