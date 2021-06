„Minulá sezona, kterou nám ukončil koronavirus, se nám povedla na očekávání. Téměř od začátku jsme hráli na postupovém místě, nepoznali jsme pocit porážky, hráči měli formu, v několika zápasech jsme si s chutí zastříleli,“ vzpomíná Rudolf Věchet, dubnický trenér.

Nejlepší výsledky? Výhra 5:1 v Polevsku, to samé vítězství doma nad Bukovany. Domácí kanonáda 7:1 proti Skalici B, nebo demolice Sosnové poměrem 14:2. „Na to si budeme pamatovat hodně dlouho,“ usmál se Věchet. „Bohužel naše tažení za postupem do krajské soutěže ukončil koronavirus. Jen připomínám, že I.B třída se v Dubnici nikde nehrála,“ podotkl.

To už je ale daleká historie, v Dubnici nelení a poctivě se připravují na novou sezonu, která se kvapem blíží. „Měla by začít první červencový víkend. Zatím jsme odehráli dva přípravné zápasy. Skalici B jsme porazili 8:1, v Držkově jsme remizovali 1:1. To byl velice těžký soupeř, v jehož středu hrálo několik zkušených borců, kteří hrávali v Jablonci, Varnsdorfu nebo Mšeně. Čeká nás ještě utkání v Mimoni s rezervním týmem a pak se již budeme soustředit na naši soutěž. Cíle si tentokrát žádné nedáváme, pokusíme se hrát každé utkání tak, abychom nezklamali naše diváky a sami sebe,“ dodal Věchet.

Přípravné utkání Mimoň B – Dubnice se hraje v sobotu 29. května od 16 hodin.