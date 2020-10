Jak hodnotíte dosavadní průběh sezóny?

Zatím velice úspěšně. Od prvního zápasu, který jsme vyhráli 5:1, jsme se usadili na špici tabulky. Ani jednou jsme neprohráli, jen jsme ztratili jeden bod za remízu, tak máme po sedmi kolech šest výher a jednu remízu. Jsme na tom velice dobře, vedeme tabulku a máme ještě zápas k dobru.

Jak to vypadá s kádrem?

Stabilizovali jsme sestavu, hodně nám pomohl příchod Radima Věcheta z Německa, jeho přítomnost je střelecky znát, vstřelil patnáct branek. Tým je vyvážený, kluci bojují. Je to úplně něco jiného než minulý rok, kdy si vládli sami. V lednu mě klub oslovil, zda bych nešel trénovat. Sice jsem demokratického založení, ale jen venku. V kabině a na hřišti nemá demokracie co dělat.



Dokázal byste pojmenovat to, co se od vašeho příchodu do Dubnice změnilo?

Řeknu to zcela přesně. Ta doba, kdy si dva tři hráči dělali sestavu v hospodě před zápasem, je pryč. Takhle to nešlo. Máme jasně nastolený řád, kdo co může a nemůže. Ve všech klubech, které jsem trénoval, převládala disciplína. V Dubnici teď už také. Další věcí je to, že je nás hodně. Četl jsem někde rozhovor s José Mourinhem a říkal, že nejlepším trenérem je konkurence. Je nás devatenáct, hrát může jedenáct, pět na střídačce.



To znamená, že hráči musí bojovat o sestavu?

Přesně tak. Okamžitě se změnilo chování některých hráčů, každý chce být alespoň na střídačce a zahrát si dvacet třicet minut.



Jak to snáší ti, kteří se do zápasové nominace nevejdou?

Jeden se urazil a skončil, což mi je srdečně jedno, stejně by to nebyl přínos. Jeden to pochopil a šel hrát do Novin okresní soutěž. Ostatní se musí na tréninku snažit. Na druhou stranu, týmu se daří, vyhrává a já nebudu měnit sestavu. Musí počkat na podobné zápasy jako se Skalicí. V poločase jsme vedli 4:0, a pak jsem tam dal dva tři lidi a další šli ke konci utkání. Někteří to chápou, jiní jsou uražení, protože si myslí, že mají na víc. Nemají, kdyby ano, tak je tam dám. Jsem trenér, který chce vyhrávat, ne pocitový trenér, který má kamarády.



Pokud by tým skončil na prvním místě, uvažovali byste nad postupem?

Stoprocentně ano. Kamarádi se mě na to ptali už po prvních dvou třech kolech, když jsem byl na zápase Sosnová – Jestřebí. Tehdy jsem říkal, že bych byl pokorný, protože po pár zápasech vyhlašovat útok na postup je nesmysl. Jsme zhruba v polovině podzimní části, pokud tyto zbývající zápasy zvládneme, tak se během zimní přestávky už můžeme bez alibismu bavit o tom, že bychom šli za postupem. Po sedmi zápasech jsme sice v tabulce první, ale teď vyhlašovat útok na postup mi přijde ještě brzy