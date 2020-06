Jestřebí v prvním kole porazilo Svor 3:1 a ve druhém kole Polevsko 5:2. Z osmi vstřelených branek jich pět zaznamenal Daniel Kýček, kterému tento turnaj střelecky zatím vychází.

V dalším zápase přivítala Dubnice na svém hřišti soupeře z Bukovan. Zhruba sto diváků vidělo v prvním poločase jedinou branku. Prosadil se domácí Josef Kopecký. Do druhého poločasu oba trenéři provedli několik změn, domácí kouč mohl být spokojenější, jeho svěřenci svůj náskok navýšili.

Nejprve si Svitkovu střelu srazil obránce hostů do vlastní branky. Následně Tomáš Věchet nekompromisně bombou pod brěvno upravil na 3:0. Poslední slovo měl Václav Kvíz, jenž dorážel do prázdné branky po výborné přihrávce Adama Kelbla. „Tentokrát jsem byl spokojen jak s výhrou a výší skóre, tak hlavně s tím, jak do utkání přistoupili všichni hráči, zdůrazňuji všichni," řekl po zápase kouč Dubnice Rudolf Věchet.

Skupina A:

2. kolo

Svor – Loko CL B 3:2 (2:1) Koten D. , Kužel l. – Zeman J., Tomášek D.

Jestřebí – Polevsko 5:2 (3:0) Kýček D. 3, Bečvařík J. 2 – Filipovič S., Čech L.

3. kolo

neděle 21.6. 17:00 Loko CL B – Jestřebí

sobota 20.6. 14:00 Svor – Polevsko

Tabulka:

1. Jestřebí 2 0 0 8:3 6

2. Polevsko 1 0 1 4:5 3

3. Svor 1 0 1 4:5 3

4. Loko CL B 0 0 2 2:5 0



Skupina B:

2. kolo

V. Valtinov – Lindava 4:2 (3:1) Versbach P., Čermák D., Čadek R., Vimer V. – Šlajs V., Beneš J.

Dubnice – Bukovany 4:0 (1:0) Sviták M., Kvíz V., Věchet T.,Kopecký J.

3. kolo

neděle 21.6. 17:00 Bukovany – Lindava

neděle 21.6. 15:00 V. Valtinov – Dubnice

Tabulka:

1. Lindava 1 0 1 7:5 3

2. Dubnice 1 0 1 5:5 3

3. V.Valtinov 1 0 1 4:4 3

4. Bukovany 1 0 1 2:4 3

Skupina C:

2. kolo

Okna – Tuhaň 5:1 (1:1) Henč M. 2, Líman V. 2, Hanzlík F. – Pokorný J.

St. Šachov – N. Oldřichov 2:1 (1:1) Kratochvýl M., Žiak M. - Podlipný J.

3. kolo

neděle 21.6. St. Šachov – Tuhaň

sobota 20.6. N. Oldřichov – Okna

Tabulka:

1. Okna 1 1 0 6:2 5

2. St. Šachov 1 1 0 3:2 4

3. Tuhaň 1 0 1 3:6 3

4. N. Oldřichov 0 0 2 2:4 0