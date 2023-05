Hned tři domácí hráči trefili hattrick. Jedním z nich byl také Jiří Fanta. „Zápas s takhle jednoznačným vítězstvím jsem dlouho nezažil. Možná někdy za žáky. Bylo to ale derby, výhra je skvělá. Rezerva Cvikova k nám ale dorazila v hodně oslabené sestavě, tím nám to notně usnadnila,“ přiznal Fanta.

V Kunraticích hraje společně s bratrem Ivanem, který byl dalším střelcem hattricku proti Cvikovu B. V týmu hraje také Patrik Trefný (bratranec) a Jaroslav Til (další bratr).

Jiří Fanta hraje za SK Kunratice a pracuje pro KNL a.s.Zdroj: soukromý archivJak vůbec vypadaly Fantovo góly do cvikovské sítě? „Jeden padl tak, že jsem udělal kličku brankáři. Druhý byl zase zpoza vápna k tyči. Pěkná trefa. Ten třetí už si ani nepamatuji. Klubovou kasu máme, takže jsem za hattrick zaplatil,“ usmál se.

Čelo tabulky skupiny okresní soutěže, kde jsou Kunratice na prvním místě, je hodně našlapané. Stejně bodů má druhý tým TJ Okna, o tři body zpět jsou pak Pertoltice. „Chtěli bychom tuhle skupiny vyhrát. Ale právě v Oknech jsme prohráli,“ smutně poznamenal.

Tým, který leží právě kousek od Cvikova, aktuálně nemá problémy s kádrem. „Omladili jsme dvěma hráči. Z Bukovan přišli Karel a Antonín Schüllerovi. Tím naše hra značně ožila,“ pochvaluje si fanoušek libereckého Slovanu.

Jak se vůbec Jiří Fanta poprvé seznámil s kulatým nesmyslem? „Bylo to v Brništi, kde si pamatuji i svůj první trénink. Tehdy jsme museli chodit kačery kolem celého hřiště,“ zasmál se. „Prošel jsem mnoha kluby. Do Kunratic jsem se vrátil hlavně kvůli partě, která je tady fakt skvělá. Mým snem je vykopat s Kunraticemi časem okresní přebor,“ zdůraznil fotbalista, který jezdí s ambulancí pro KNL a.s.

Na závěr se ještě se čtenáři podělil o svůj dosud nejlepší fotbalový zážitek. „Rád vzpomínám na loňskou sezonu, kdy jsem dal hattrick dva zápasy po sobě,“ dodal Jiří Fanta.