„Z naší strany dobrý zápas, vytvořili jsme si parádní akce, které bohužel neskončili dalším gólem. V závěru nás hodně podržel náš brankář, věřili jsme alespoň v remízu. Škoda,“ litoval Kněžour senzace, která se ale nakonec nekonala.

Sportovní fanoušci ale jistě zařadí Kněžoura do jiného sportu. Ano, Daniel hrával florbal za Českou Lípu. „Florbal už nějaké dva, tři roky nehraju. Jako první jsem začínal s fotbalem v nějakých pěti letech. K florbalu jsme se dostal ve třinácti a vyměnil ho právě za fotbal,“ prozradil velký fanoušek pražské Sparty.

„Skončit s florbalem jsem musel kvůli zraněnému zápěstí. Skoro rok jsem nehrál, pak už jsem prostě nestihl naskočit do Superligového tempa. Proto jsem se vrátil k fotbalu,“ připomíná své sportovní rozhodnutí.

Kříž trefil hattrick, stejně jako Hanl. Za góly zaplatí dvacku nebo padesátku

Kněžour nevylučuje, že by se jednou k florbalu vrátil. Na pořadu dne to ale není. S florbalem toho zažil opravdu hodně. „Stihl jsem postoupit do nejvyšší soutěže, kterou jsem jsem si mohl tři roky zahrát. Také jsem stihl pár tréninku za juniorskou reprezentaci. Občas mě to mrzí, byly to skvělé časy se skvělými spoluhráči. Kdo ví, třeba se k tomu jednou vrátím,“ zamyslel se.

Teď má ale fotbalové plány. Do míče kope také jeho mladší bratr Jakub, samozřejmě v Zahrádkách. „S fotbalem jsem začínal na vesnických trávnících. Brácha naskočil přímo do velkého klubu v České Lípy. Rád bych, abychom v Zahrádkách vykopali vyšší soutěž,“ zdůraznil.

Danovi to na podzim pálilo, v okresní soutěži dal 17 branek. V prvním jarním utkání přidal další dva zásahy. „Nejhezčí gól ve fotbale? Vybral bych asi jeden z letošní sezony proti Starému Šachovu. Šel jsem z pravé strany sám a viděl, jak proti mně vybíhá brankář. Tak jsem ho lehce přeloboval na zadní tyč. Bylo to poslední podzimní kolo, přišlo hodně fanoušků a my měli Šachovu co vracet,“ usmál se Kněžour. Zahrádky tenhle zápasy vyhráli 5:2, Kněžour se trefil hned čtyřikrát!

„Sportovní vzor úplně nemám. Ve florbale to byli hráči ze švédské ligy. Ve fotbale jsou všichni skvělí světoví útočníci, jako je Ronaldo, Messi, nebo Jamie Vardy,“ dodal Kněžour.