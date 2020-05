Pandemie nového typu koronaviru vedla ke zrušení jarní část amatérských fotbalových soutěží. Neplánované přestávky využil fotbalový klub TJ Lokomotiva Česká Lípa k dalším pokusům o vyřešení nepříznivé situace ve sportovním areálu v Plynárenské ulici. „Největším naším problémem je nedostatek vody pro zavlažování jednoho velkého a tréninkového hřiště,“ sdělil předseda klubu Jan Kubišta. Právě s vodou bojují Českolipští už delší dobu, a proto seniorské týmy hrají v azylu. Jejich dočasným domovem se stal necelé tři kilometry vzdálený Městský stadion, v němž má zázemí FK Česká Lípa.

NEZPŮSOBILÝ TRÁVNÍK

Hlavní tým Lokomotivy působí v I. B třídě skupině západ, rezervní tým mužů nastupuje ve III. třídě. Klub má rovněž pět mládežnických družstev, která trénují právě v Plynárenské ulici. „Velké hřiště patří městu, respektive jej provozuje Sport Česká Lípa, malé patří Lokomotivě,“ odhaluje Kubišta a doplnil, že není možné, aby zde dospělí fotbalisté nastupovali k utkáním. „Velké hřiště není v tuto chvíli způsobilé k sehrání zápasů,“ dodal smutně.

Poprvé se začal problém s vodou řešit zhruba před dvěma a půl lety. Právě tehdy došlo ke schválení investice do prvního vrtu. K vytvoření osmdesát metrů hlubokého vrtu došlo před rokem a půl. Následná zjištění však mnoho optimismu nezpůsobila. „Prokázalo se, že kapacity podzemní vody pro kropení dvou fotbalových hřišť nejsou dostatečné,“ ohlédl se za prvním neúspěšným pokusem předseda fotbalového oddílu Lokomotiva.

Počátkem května letošního roku byl proveden další vrt, tentokrát však nižší. V hloubce třiceti metrů byla nalezena voda, což výrazně oživilo myšlenky na pořádání domácích zápasů poblíž českolipského vlakového nádraží. „Čekáme na to, jak dopadnou čerpací zkoušky. Musí se zjistit, zda je podzemní vody dostatečné množství. Přesný termín nevím, ale výsledky čerpací zkoušky bychom měli mít brzy,“ upřesnil Kubišta a dodal, že vrt realizuje Odbor rozvoje majetku a investic Městského úřadu Česká Lípa.

CHYSTAJÍ OPRAVY

Vedení Lokomotivy a její hráči doufají, že druhý vrt bude úspěšný a týmy budou moci hrát své zápasy v Plynárenské ulici. Pokud se tento scénář naplní, tak mohou odstartovat další potřebné práce v areálu. „Rekonstrukcí projde hrací plocha, musíme zajistit provzdušnění trávníku a na některých místech budeme dosazovat trávník,“ nastínil další možný vývoj Kubišta. Ten spolu se svými kolegy udělá maximum pro to, aby podzimní část Lokomotiva Česká Lípa odehrála v domácím prostředí. „Bude to náročné, ale věřím, že to zvládneme a stihneme,“ dodal Kubišta. Lokomotiva by se tak mohla po dvou letech vrátit na domácí trávník.

TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA

Lokomotiva Česká Lípa vznikla v roce 1951, kdy se původní klub rozdělal na dva samostatné oddíly. Spartak a Lokomotivu Česká Lípa. Na jaře 1958 se podařilo Lokomotivě postoupit do divizní soutěže. V následující sezóně se tým umístil na 5. místě. Mezi důležité historické momenty klubu patří zápas proti československé reprezentaci, za kterou hrál i Josef Masopust. Národní tým vyhrál 7:1.