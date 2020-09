Fotbalisté Zákup vedli po prvním poločase 4:1 a utkání kontrolovali. „Z mého pohledu se zápas vyvíjel dobře. Byli jsme lepším týmem, soupeři jsme téměř nepůjčili míč. Pak nám v brejku soupeř unikl a dal gól, což ale zápas vůbec neovlivnilo. Vrátili jsme se k naší hře a vypracovali jsme si vedení 3:1. Pak nám rozhodčí vyloučil prvního hráče, který si to jako jediný zasloužil,“ řekl trenér Zákup Roman Moravčík o vyloučení Tomáš Kučery.

Z celkového počtu 19 karet udělil rozhodčí hned 13 karet ve druhém poločase. Nejzajímavější byla 84. minuta, kdy Zbyněk Poppr udělal karty domácím hráčům. Tomáš Müller dostal druhou žlutou a červenou, Ctirad Samek rovněž druhou žlutou a červenou. Petr Dostál dostal červenou kartu přímo. „Nic, z naší strany se nestalo vůbec nic. Naši hráči jednali s rozhodčím slušně. To, co je napsané v zápise, není pravda. Nikdo na něho nebyl sprostý do té doby, než dal žlutou kartu. Až po té žluté kartě mu jeden hráč vynadal. Do té doby byli kluci slušní, neřekli mu ani jedno sprosté slovo,“ poznamenal Moravčík.

Podle oficiálního zápisu o utkání dostal Tomáš Müller první žlutou kartu za kritiku rozhodčího – „Co to pískáš ty machře. Akorát to tu mastíš.“ Druhou žlutou a červenou za další kritiku – „Ty jseš umělec namachrovanej“. Petr Dostál dostal přímo červenou kartu za kritiku. „ Ty zmr.., čůr… Po udělení červené karty další urážky: Já ti rozbiju hubu ty zmr.., zku… Ctirad Samek dostal druhou žlutou a červenou kartu za faul na soupeře.

Trenér Zákup se vrátil ke druhé žluté kartě Tomáše Müllera. „Za ty řeči, které byly před červenou kartou, se nikde nevylučuje, ani v žácích. Fotbalu se věnuji přes pětadvacet let a nic podobného jsem ještě nezažil. Nezažil jsem, aby si rozhodčí na hřišti takovým způsobem honil ego. Pokud by hráči za taková slova dostávali vždy žlutou kartu, a pak červenou, tak se nedohraje nikdy žádný zápas,“ poznamenal.

Zákupy budou muset pro nadcházející zápasy pozměnit sestavu, hráči s červenou kartou budou chybět. „ Netuším, momentálně netuším, jak sestavu změním. I rozhodčího jsem upozorňoval, že tímto stylem nikdo nic nedohraje. Fotbalistů je všeobecně málo a pokud se k tomu postavíme takhle, tak okres za chvilku nebude,“ sdělil Roman Moravčík.

Zástupci hostujícího klubu, TJ Dubá, příliš sdílní nebyli. „Zápas jsem neviděla, takže se k němu vyjádřit nemůžu,“ řekla krátce Hana Koloušková, předsedkyně klubu a ekonomka.