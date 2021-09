David Halbich navázal na svůj výkon z divizního utkání v Rakovníku, kde dal čtyři branky. To samé se mu podařilo v okresním přeboru, když za rezervu Arsenalu nastřílel čtyři kousky Horní Polici. Nakonec z toho byl jasný výsledek 11:1!

Lindava pokračuje v dobrém vstupu do sezony. Dynamo hodilo za hlavu porážku s béčkem Arsenalu a dokázalo vyhrát na hřišti Svoru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.