Domácím pomohli čtyři branky Kýčka a Martina Věcheta. Jestřebí dalo už 29 branek a je nejofenzivnějším týmem celé soutěže. „Takový zápas se povede jednou za uherský rok. Pamatuji, že jsme kdysi porazili podobně Kunratice. Dali jsme brzo góla, to nám pomohlo. Kluci hráli dobře, dalo se na to dívat. Kravaře pak postupně odpadly a rezignovaly,“ hodnotil utkání Pavel Kolář, předseda TJ Jestřebí.

„Stále platí, že nechceme postoupit, nikam se netlačíme. To chce Arsenal a Skalice. Je dobře, že chce jít někdo do I.B třídy. Alespoň v krajské soutěži neztratíme své pozice. My se budeme snažit, aby to favorité na postup prostě neměli tak lehké,“ dodal s úsměvem.

První místo okupuje rezerva českolipského Arsenalu. Ta ve šlágru kola vyhrála na půdě do té doby stoprocentní Lindavy. Navíc využila zaváhání Skalice B, která doma podlehla Zákupům. Těm výrazně pomohl Jakub Vinš, autor hattricku.

„Nebyli jsme kompletní a věděli, že nás v Lindavě čeká těžký zápas. Domácí spoléhali na protiútoky. Velká pochvala všem, co v utkání nastoupili. Hlavně klukům z dorostu, kteří dopoledne odehráli svůj zápas a odpoledne nám ještě pomohli. Super přístup,“ pochvaloval si Tomáš Kucr, vedoucí Arsenalu B.

Program 4. kola nebyl kompletní. Utkání Polevsko – Sosnová bylo odloženo na 28. října s výkopem od 15 hodin.

Okresní přebor – 4. kolo

Jestřebí – Kravaře 14:0 (7:0) B: Kýček 4, M. Věchet 4, Podroužek 2, Proch 2, Kněžour, Jantač. R: Opelt. ŽK: 0:1, 60 diváků.

Horní Police – Dubá 0:2 (0:0) B: Demeter, Bačovský. R: Folk. Bez karet, 50 diváků.

Lindava – Arsenal Česká Lípa B 2:4 (1:3) B: Beneš, Reitmajer (PK) – Třeštík, Kucr, Černý, Finklár. R: Volf. ŽK: 2:2, 65 diváků.

Stružnice – Svor 3:5 (1:4) B: V. Koždoň, B. Koždoň, Merenus – Heřmánek 3, Machara, Zvára. R: Poppr. ŽK: 2:0. ČK: V. Koždoň (St.), 70 diváků.

Bukovany – Dubice 1:2 (0:0) B: Vítek – Proch, Šubrt. R: Tykva. ŽK: 1:1, 50 diváků.

Skalice B – Zákupy 1:3 (0:3) B: Kazan – Vinš 3. R: Řeháček. ŽK: 2:3. ČK: Picek (Z), 87 diváků.

Program 5. kola:

Sobota, 11. září: Sosnová – Stružnice (11), Svor – Lindava, Dubice – Kravaře, Dubá – Skalice B (17)

Neděle, 12. září: Bukovany – Polevsko, Arsenal Česká Lípa B – Horní Police.

Čtvrtek, 28. října: Zákupy – Jestřebí (14).