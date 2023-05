Neuvěřitelný výsledek se zrodil ve 22. kole okresního přeboru na Českolipsku. Žandov na vlastním hřišti porazil 16:1 Sosnovou.

Důvod? Hosté dorazili pouze v sedmi hráčích. „My jsme se na zápas samozřejmě těšili. Když jsem viděl, v jakém stavu soupeř dorazil, byl jsem prostě naštvaný, protože jsem věděl, jak ten zápas bude vypadat,“ kroutil hlavou Tomáš Vaníček, hrající předseda Spartaku Žandov.

„Musím ale hráče Sosnové pochválit, že se na to nevyprdli a dohráli to až do konce. Stačilo, aby se jeden z nich zranil a utkání by předčasně skončilo,“ připustil.

„Prostě nám nepřijeli kluci z Prahy. byl prodloužený víkend, vzali si dovolené a vyjeli někam s rodinou. Ani já jsem tam nejel. Hlavně jsme to potřebovali odehrát, abychom neplatili pokutu,“ přiznal Milan Slipčenko, hrající trenér Sosnové.

Žandovu se v poslední době daří, vyhrál pět utkání ze šesti. Padl pouze s Lindavou. „Tam se nám navíc zranili dva klíčoví hráči. Ondra Džudža a Venca Baláž. Lindavu jsme klidně mohli více potrápit,“ uzavřel vše Tomáš Vaníček.