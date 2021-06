„Nakonec jsme měli 19 týmů, když tým Ústí nad Labem „tygříci“ ráno pro nemoc poslali omluvenku. Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým na pěti hřištích a pak play off o umístění, takže každý tým absolvoval devět zápasů po osmi minutách. Maratón devadesáti dvou zápasů se odehrál během necelých pěti hodin, protože pořadatelé museli udělat několik přestávek na osvěžení, neboť bylo velice teplé počasí,“ uvedl Libor Sklenář, organizátor celého turnaje.

Nejmladším účastníkem se stal hráč Miky Koráb (Union Děčín), kterému ještě nebylo ani pět let. „Všichni účastníci dostali svačinku, pití a každý si odnesl pamětní list a placku s věnováním, tašku plnou ovoce, dobrot a upomínkových předmětů. První tři celky i nejmladší účastník k tomu ještě krásné poháry a medaile jako památku na tento turnaj. V průběhu turnaje nás navštívili i významní činitelé veřejného i sportovního života. Například senátor Parlamentu ČR Zbyněk Linhart, předseda komise mládeže OFS Děčín pan Antonín Rydval, starostové měst Rumburka a Dolní Poustevny pak Kůs a pam Holec a starosta obce Vilémov pan Černý. Všichni účastníci si pochvalovali organizaci, prostředí, pohostinnost i odměny a těší se na další ročník. Dík patří všem pořadatelům z Fanda klubu a SK Stap Tratec Vilémovi sponzorům, kterých bylo dohromady šestnáct,“ dodal Sklenář.

Vítězný tým na Bambini Cupu 2021 - FK Varnsdorf 'žlutí.' Zleva: Matouš Jordák, Jakub Kotiš, Matěj Kotiš, Radek Porcal.Zdroj: Jaroslav Jordák„Děkujeme organizátorům turnaje za pozvání. Dále děkuji všem zúčastněným hráčům za výkony a jejich rodičům za spolupráci. Byl to krásný turnaj, ze kterého si odvážíme spoustu pěkných zážitků. Věříme, že se za rok opět setkáme,“ pochvaloval si Jaroslav Jordák, trenér vítězného týmu.

„I přes úmorné vedro a dlouhou dobu turnaje se všechno povedlo Kluci to zvládli na jedničku. Byli nervózní, když viděli s jak velkými dětmi budou hrát. Byla to jejich premiéra a úplně první účast na zápase vůbec, ale bojovali jako praví válečníci. A to, že jsme se neumístili úplně poslední, bylo pro kluky velké překvapení a měli obrovskou radost. Zpět domů jsme odjížděli unavení, ale spokojení. Moc děkujeme za pozvání a příští rok určitě zase přijedeme," usmívala se Lenka Rybářová, trenér TJ Union Děčín.

„Pro naše malé fotbalisty to byla první zkušenost. Turnaj v nádherném prostředí za překrásného počasí, skvělém umístění našeho týmu, jsme prostě spokojeni. Po počátečním nepochopení s čísly hřišť se vše urovnalo a turnaj probíhal bez chybiček. Spousty fanoušků a bývalých fotbalistů, kteří se dobře věnují mládeži jen dobře. Mám radost, že fotbal je v dobré kondici. Více takových turnajů pro ty nejmenší fotbalisty. Děkujeme moc za pozváni a těšíme se na další spolupráci s SK STAP TRATEC Vilémov," nechal se slyšet Marek Holub, trenér MAHO sport Jablonné v Podještědí.

„Velké poděkování patří všem organizátorům, kteří to neměli lehké, vzhledem k nejistotě s podmínkami organizace. I tak se toho zhostili na výbornou a ve tvářích malých fotbalistů byla vidět spokojenost. A kdo byl zklamán svým umístěním, určitě byl nakonec spokojen s cenami, které se dostaly na všechny,“ řekl Lumír Kus, starosta Rumburku.

BAMBINI CUP 2021 - konečné pořadí:



Konečné pořadí: 1. FK Varnsdorf žlutá, 2. Arsenal Česká Lípa bílá, 3. FK Rumburk, 4. Lokomotiva Česká Lípa modrá, 5. FK Česká Kamenice A, 6. Fotbalová akademie Petra Voříška Děčín, 7. Jablonné v Podještědí, 8. Arsenal Česká Lípa zelená, 9. FK Varnsdorf modrá, 10. Družba Bukovany, 11. Dolní Poustevna B, 12. Lokomotiva Česká Lípa žlutá, 13. Česká Kamenice B, 14. Arsenal Česká Lípa modrá, 15. FK Varnsdorf oranžová, 16. Union Děčín, 17. Arsenal Česká Lípa žlutá, 18. Dolní Poustevna A, 19. FK Ústí n. L. lvíčci.