Favorit utkání na soupeře vlétl a už v desáté minutě vedl 1:0, vedoucí trefu obstaral Jakub Čvančara. Hosté udeřili znovu ještě před poločasem a odskočili díky Nelibovi na rozdíl dvou branek. Pětadvacet minut před koncem celého zápasu pak pojistil výhru Bukovan veterán Karel Šup.

„V první půli nám to občas zaskřípalo, ale musím říct, že to bylo z naší strany asi nejlepší utkání podzimu. Byl to zápas s jednoznačným průběhem, hráli jsme dobře po zemi, čemuž hodně pomohlo i solidně připravené hřiště,“ popsal duel ze svého pohledu trenér Bukovan Josef Kočí.

„Musím říct, že soupeř opět vyhrál zcela zaslouženě. Bukovany jsou mužstvem, které si vedení umí pohlídat a přesně to také udělaly. Navíc dokázaly trestat naše chyby. Byly prostě lepší,“ řekl upřímně trenér Jestřebí Martin Žižka.

Bukovany jsou před posledním podzimním utkáním s Holany na druhém místě tabulky, Dubice vede jen díky lepšímu skóre. Není tedy divu, že Bukovany po koruně půlmistra okresního přeboru pokukují. „Když už to je takhle rozehrané, rozhodně nechceme první místo odmítnout. Myslíme na něj,“ prozradil trenér Kočí.

Jestřebí/Dubá – Bukovany 0:3 (0:2)

Branky: 10. Čvančara, 39. Neliba, 66. Šup. Rozhodčí: Dörď – Švec, Chládek. Diváci: 40.

Sestava Jestřebí: Procházka – Trhlík, Věchet, Heinrich, Kněžour, Beneš, Heptner, Švec, Vácha (71. Dániš), Kupec, Wagenknecht (46. Krs).



Sestava Bukovan: Michel – Ramík, Samek, Svoboda, Vlk, Šup, Schuller (46. Vetešník), Hlubuček (80. Majerech), Neliba (72. Králík), Fertig (57. Hofman), Čvančara.

Okresní přebor – 13. kolo: Sosnová – Zákupy 1:2, Svor – Dubice 3:5, Kravaře – Dubnice 1:0, Stružnice – Horní Police 1:2 np., Holany – Lindava 0:12, Skalice B – Polevsko 6:3, Jestřebí/Dubá – Bukovany 0:3.