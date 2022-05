Skalice B jasně zvládla šlágr v České Lípě, kde tamní rezervu Arsenalu porazila 5:1 a je defacto jediným pronásledovatelem prvního Jestřebí.

Třetí už je Lindava, která vyhrála v Sosnové 7:0. Nutno dodat, že domácí měli velké problémy se sestavou.

„Nastoupili jsme v jedenácti lidech, během utkání se další dva hráči zranili. Do stavu 0:2 jsme drželi krok, pak to bylo bohužel jen otázkou skóre,“ smutně řekl Milan Slipčenko, hrající trenér Sosnové, která nezvládla v týdnu ani dohrávku proti Dubici a prohrála 1:3.

To v Lindavě je aktuálně daleko veseleji. „Zasloužené vítězství, domácí nebyli kompletní, my jsme využívali okýnek v jejich obraně. Bylo jen otázkou, kolik branek dáme. Aktuálně jsme třetí a chceme tam do konce sezony zůstat,“ má jasno Ondra Mareš, fotbalista Lindavy.

První jarní výhru zapsaly Zákupy, které doma porazily Kravaře 2:0. Krásný fotbal to ale nebyl. „No, strašný fotbal na obě strany. Soupeř byl slabý a my na jaře hrajeme prostě špatně. Tři body jsou pro nás samozřejmě dobré, ale celkově to jaro nestojí za nic. V zimě jsme moc netrénovali, máme problémy s docházkou, podle toho to taky vypadá,“ pokrčil rameny Josef Vinš, předseda fotbalových Zákup.

Důležité utkání se hrálo v Bukovanech, kde předposlední tým domácích porazil Stružnici 3:0. Bukovany stáhly ztrátu na šest bodů, navíc mají k dispozici dohrávku se Sosnovou.

„Rozhodl druhý poločas, v tom prvním se hrál oboustranně hrozný fotbal. Soupeř měl šanci v tom prvním, po změně stran jsme byli lepší a podle mě zaslouženě vyhráli. Díky tomu naše šance na záchranu žije,“ zdůraznil Josef Kočí, kouč Bukovan.

Stružnice po dobrém jarním vstupu poslední dva zápasy prohrála. „Rozhodl fakt, že jsme nedali své šance, naopak domácí z ojedinělé příležitosti skórovali. Ale celkově jsme předvedli špatný výkon, nezasloužili jsme si bodovat,“ sportovně přiznal Luboš Merenus, hrající trenér Stružnice, který musel celý zápas odchytat.

Okresní přebor – 20. kolo

Sosnová – Lindava 0:7 (0:2) B: Ramisch 3, Mareš, Moravec, Studnička, Jehlička.

Zákupy – Kravaře 2:0 (1:0) B: Müller, Vydra.

Svor – Horní Police 3:4 PK (2:2) B: Ladislav, Machara, Zvára (PK) – Bizoň 2, Drábek.

Dubá – Jestřebí 1:7 (1:4) B: Hladký – Kýček 3, Podroužek 2, Věchet, Němec (PK).

Dubice – Polevsko 5:4 PK (1:2) B: Šubrt 2, Vodrážka, Škach – Malič 2, D. Blumentritt, I. Blumentritt.

Bukovany – Stružnice 3:0 (1:0) B: Kýček, Samek (PK), Hlubuček.

Arsenal Česká Lípa B – Skalice B 1:5 (1:1) B: Franko (PK) – Daniel, Kazaň, Kaňkovský, F. Stejskal, Demke.

Okresní soutěž, sever:

Cvikov B – Mimoň 5:3 (3:2) B: Máslík 2, Pěnička 2, Greb – Feher 2, Polák.

Pertoltice – Brniště 5:0 (1:0) B: Votápek 3 (1 z PK), Vápeník, Král (PK).

K. Šenov – V. Valtinov 1:0 (0:0) B: Bláha.

Jablonné – Kunratice 3:4 (3:1) B: Holub 2 (1 z PK), Netík – Trefný 2 (obě z PK), Zet, Til.

Okresní soutěž, jih:

St. Splavy – Tuhaň 15:0 (9:0) B: Chlumecký 6, Semík 4, Zoubek, J. Šimon, Semecký, Hruška, M. Šimon.

V. Bukovina/Žandov – H. Libchava 1:0 (1:0) B: Heřmánek.

St. Šachov – Zahrádky 7:1 (3:1) B: Kratochvíl 2, Žiak 2, Richtr, Bencúr, Hrdlička – D. Kněžour.

Loko Česká Lípa B – Okna 6:1 (4:1) B: Lebduška 3 (1 z PK), Koštial 2, Koutenský – Novotný.