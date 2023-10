Že dal Kaňkovský hattrick? To rozhodně není překvapením. Tentokráte ale nejde o Karla,…

Zápas v Jestřebí ale krom těsné výhry domácích přinesl čtyři červené karty. A všechny na straně hostů z Dubé. V 74. minutě šel ze hřiště Jombík, o pět minut později dostal červenou kartu předseda Dubé Jaroslav Švec. O minutu později šla Dubá do devíti, do kabin šel předčasně Sloup. A po skončení zápasu dostal červenou brankář Slavoje Dvořák.

U všeho byl rozhodčí Zbyněk Poppr, který je znám tím, že pro žluté a červené karty nechodí daleko. Právě Poppr rozhodoval v této sezoně okresní přeboru zápas Stružnice – Horní Police, ve kterém hostům udělil dokonce pět červených. Utkání se tehdy ani nedohrálo. „Zápas měl velké emoce, nasazení. Kluci do toho dali všechno, byl jsem spokojený, tak to má být,“ stručně řekl Milan Heptner, hrající trenér Dubé.

Konec zápasu se mu ale logicky nelíbil. „Ty červené? Je to těžké. Je ale jasné, že vůči panu Popprovi zaujmeme takový postoj, že ho nebudeme chtít na naše zápasy. S odstupem času musím říct, že utkání řídil tendenčně. My to hrajeme s láskou k fotbalu, nemyslím si, že jsme měli dostat tolik karet,“ řekl Heptner.

Dostali pět červených, i když rozhodčímu roztrhali karty. Měl náhradní

Krom tří hráčů dostal červenou kartu i předseda Dubé Jaroslav Švec. „Je to bývalý rozhodčí, měl na určité situace svůj pohled. Panu Popprovi se to nelíbilo a pak to takhle dopadlo. Celkově si myslím, že jsme tady ale sehráli dobré utkání. Jestřebí má velkou kvalitu, my mohli jenom překvapit. Rozhodně jsme ale nechtěli čtyři červené,“ má jasno Heptner.

Zbyněk Poppr si chce na hřišti udělat pořádek, takže pro kary nechodí daleko. „Víme, že karty dává. Nechci mu sahat do duše. Jako jeden z mála rozhodčích taky hrával fotbal. Bohužel tam podle mě hraje roli jeho ego. Má prostě moc dávat karty. Musíme si uvědomit, že hráči to hrají zadarmo a rozhodčí jsou za to placeni. Klukům nic nevyčítám, emoce a nasazení k tomu patří,“ dodal hrající trenér Dubé.

Svůj pohled na věc poskytl Deníku také Pavel Kolář, šéf Jestřebí. „My víme, že Poppr píská stylem, aby měl na hřišti absolutní lid. Já s tímhle stylem moc nesouhlasím. Jednou mi dal žlutou kartu za to, když jsem řekl po jednom faulu – a co to bylo?,“ kroutil hlavou.

„Dubá přijela velmi emotivně naladěná, všechno tam hecoval právě ten jejich předseda. Měl neustále připomínky, dostal jednu žlutou. Pak přešel na druhou stranu a pokračoval v tom,“ poznamenal Kolář.

Podle jeho slov je Jestřebí v menší herní krizi a Dubá si na jeho tým hodně věřila. „Dubá evidentně přijela vyhrát, je pravda, že my nehrajeme dobře. Hlavně v útoku se nám teď moc nedaří. Karty ve hře podle mě ale byly jasné, tu, co udělil rozhodčí Poppr po odpískání, jsem ani nezaznamenal,“ dodal.

Čelo tabulky je zase zamotanější. Jak už bylo zmíněno, tak Svor prohrál ve šlágru kola v Žandově 1:4. Svor je druhý, Spartak třetí. Čtvrté je Polevsko, které prohrálo na půdě dubického Spartaku.

Poslední naopak zůstává Brniště, které doma v důležitém utkání podlehlo Zákupům 3:4. Brniště utkání promarnilo v první půli, kde dostalo tři branky.

„Nepovedlo se nám to. V posledních deseti minutách jsme sice hráli bez dvou vyloučených hráčů, přesto jsme dali dva góly a mohli dokonce vyrovnat. Ale samozřejmě je to pro nás další těžká ztráta,“ přiznal Ladislav Zlatohlávek, vedoucí Brniště.

Do konce podzimní části sehraje Brniště ještě tři zápasy, ovšem ve všech případech to bude těžcí soupeři. „Čeká nás Svor, Zahrádky a také odložené utkání s Dubou. Bude to hodně těžké,“ poznamenal.

Je jasné, že tým, který disponuje krásným trávníkem a areálem, čeká na jaře těžký boj o záchranu okresního přeboru. „Bude to těžké. Máme tady tři nové kluky, které jsme na poslední chvíli zaregistrovali. Na tréninku se ukázali v dobrém světle. Uděláme vše, abychom se pokusili okresní přebor udržet,“ dodal.