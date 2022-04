„Ono to zase tak velké překvapení není. Jak jsem řekl, nejsme žádní favorité, po podzimu jsme pustili dva hráče do Lokotky, navíc máme dva zraněné. Rozhodně nejdeme na hřiště prohrávat, ale nebudeme mít asi výsledky, jako na podzim. Více jsme držel míč, ale hosté hráli jednoduše, na brejky. Vyšlo jim to. Navíc si myslím, že byli i bojovnější,“ uvedl Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

To dubičtí fotbalisté brali tři body všemi deseti. „Samozřejmě jsme moc rádi, tři body z Jestřebí jsou opravdu velmi dobré. Hráli jsme to zkušeně, vsadili na defenzivu. Domácí do nás bušili, dostali jsme lacinou branku z přímáku. Druhý poločas se prakticky jen dohrával, ze strany domácích to pak už bylo docela jalové,“ nechal se slyšet Tomáš Grobarčík, trenér Spartaku Dubice.

Poprvé na jaře ztratila rezerva českolipského Arsenalu, která v Jezvé remizovala se Stružnicí. Pokutové kopy lépe zvládli domácí, kteří tak na jaře vybojovali už osm bodů a prchají za záchranou.

„Víte, pro nás jsou venkovní zápasy těžké. Znáte to, hřiště na vesnicích. Většinou menší rozměry, hrbolatý terén. Tam nemůžeme hrát náš technický fotbal. Podobně to bylo i tady. Prohrávali jsme 1:3, byly na nás dvě penalty. Zvládli jsme alespoň vyrovnat, pokutové kopy jsou pak o štěstí,“ řekl Tomáš Kucr, vedoucí Arsenalu B.

Ten před sezonou vyhlásil útok na postup, aktuálně je ale třetí. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Obecně z přeboru moc týmů postupovat nechce. Uvidíme, co Skalice, tu máme ještě doma. Budeme moudřejší tak za čtyři, pět týdnů,“ dodal Kucr.

Na jaře stoprocentní Lindava tentokrát zklamala. V boji dvou sousedů v tabulce doma přenechala Dubé dva body. Rozdíl mezi oběma celky je tak tříbodový.

„Upřímně? Ani jsem nečekal, že tady budeme bojovat. Lindava byla proti nám na podzim doslova famózní. Navíc jsme si dali takový polovlastní gól, hrálo se na hodně těžkém terénu. Pořád platí to, že dáváme větší šanci mladým hráčům. Bohužel, na hřišti to je někdy znát, ale bodů máme dost, tak si to můžeme dovolit,“ zdůraznil Milan Heptner, trenér Dubé, který dostal i žlutou kartu.

„To víte, emoce. Minule jsem dostal dokonce červenou. Na lavičce je to snad někdy horší, než na hřišti,“ dodal s úsměvem.

Jestřebí – Dubice 2:4 (2:3)

B: Proch, Podroužek – Vodrážka, Podrazil, Székely, Šubrt. R: Poppr. ŽK: 1:0. ČK: Starý (J), 60 diváků.

Horní Police – Zákupy 2:1 (1:0)

B: Kurjak, Hána – Vinš. R: Řezáč. Bez karet, 35 diváků.

Dynamo Lindava – Dubá 1:2 PK (1:0)

B: Moravec – Hladký. R: Marek. ŽK: 1:5, 51 diváků.

Skalice B – Kravaře 5:0 (1:0)

B: Nevrlý 2, vlastní Kadlec, Sixta, vlastní Erlebach. R: Adam. ŽK: 3:1, 55 diváků.

Stružnice – Arsenal Česká Lípa B 4:3 PK (2:1)

B: Merenus 2 (obě z PK), Vrabec – Webera 2, Berounský. R: Řezáč. Bez karet, 60 diváků.