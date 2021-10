Kravaře – Arsenal Česká Lípa B 0:8 (0:4) B: Baláž 4, Kendík 2, vlastní Šponiar, Blizníkov. R: Bahník. Bez karet, 82 diváků. Hosté, kteří chtějí postoupit, zatím výsledkově nezáří. Na hřišti posledního celku tabulky si ale s chutí zastříleli. Arsenalu výrazně pomohl Martin Baláž, autor čtyř kousků do domácí sítě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.