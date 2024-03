„Na podzim jsem četl, jak nám naši soupeři vzkazují, že nemáme v okresním přeboru co dělat. Taková prohlášení se ukázala jako lichá. O postup nestojíme, lepší hráče, jako Vacka nebo Sedláčka, jsme pustili do vyšších soutěží. Umístění tak nějak odpovídá naší úrovni. Hráči prostě nemůžou přijít na každý zápas, se třetím místem jsme spokojení,“ uvedl Pavel Kolář.

Čelo tabulky okresního přeboru je našlapané, prvních pět týmů dělí pouhých šest bodů. „Moc mě to nepřekvapuje. Před sezonou hodně posílil Svor, Žandov a vlastně i Polevsko. V Zahrádkách to drží Bečvaříci,“ stručně prohlásil.

Zimní příprava není v Jestřebí zrovna na podtrženou jedničku. Spíše tři mínus. „Musím uznat, že letošní zimní příprava patří k těm horším. Do naší malé tělocvičny se hráčům nechtělo, prý je z parket bolí kolena. Takže jsme začali koncem února na umělce. Chodíme jednou týdně do České Lípy. Účast? Kdyby nejezdili dorostenci, tak by to pro mě byly vyhozené peníze. Je nás tak deset, někdy patnáct. Bez mladých by tam byli tři, čtyři chlapy,“ mávl rukou.

V sobotu 16. března čeká na Jestřebí od 15 hodin dohrávka na půdě čtvrtého Polevska. Pokud Jestřebí vyhraje, jde do čela. V přípravě pak podlehlo Kravařům 1:5, Rynoltice naopak porazilo 4:2.

Změny v kádru? Tým z Českolipska hlásí odchody. „Zpátky do Boleslavi jsme pustili Losíka, kvůli bolavým zádům ukončil činnosti Gabriel. No, asi největší změnou je to, že jsem tým dospělých opět předal Martinovi Žižkovi, který si na podzim odpočinul a věnoval se rodině. Já se budu soustředit na mládež, ale celkově mám hodně starostí. Teď třeba sedím na hřišti a řeším to, že nám odešla závlaha. Ale je jasné, že dospělé budu sledovat,“ zdůraznil.

Velké jarní ambice od Jestřebí nečekejte. Taky ale nečekejte, že by se mělo tabulkou nějak propadnout, tým má stále skvělý. „Když to tak sleduji, tak naši hráči vlastně žádné velké ambice nemají. Ti, co je měli, odešli,“ dodal.