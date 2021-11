Jestřebí porazilo 5:1 Stružnici, zvládlo i dohrávku v Zákupech, kde vyhrálo 4:2. „Výsledky a naše umístění je nad očekávání. Poslední zápasy už ale herně nebyly zase tak moc dobré. Výsledky byly prostě lepší, než předvedená hra. My už tři týdny netrénujeme a trochu to bylo znát,“ zdůraznil Pavel Kolář, vedoucí fotbalu v Jestřebí.

Jestřebští řádí hlavně v útoku, za 13 zápasů nastříleli úctyhodných 65 branek! Nejlepším kanonýrem okresu je právě jestřebský Daniel Kýček, který nasázel už dvacet kousků.

„Sice jsme první, ale na otázku případného postupu se mě opravdu neptejte. O postup hodně mluvil Arsenal, ale hodně točil sestavu, takže tam asi nemají moc široký kádr. V zimě jedeme na soustředění do Heřmanic. Tam si chci se všemi hráči promluvit. Několik tvrdí, že budou hrát ještě rok a pak skončí. Musíme si to všechno promyslet, já si rozhodně nechci dělat ve vyšší soutěži ostudu. To opravdu ne,“ dodal Pavel Kolář.

Arsenal Česká Lípa B před sezonou vyhlašoval útok na postup. Po nevyrovnaných výkonech je zatím čtvrtý, na prvního přitom ztrácí 12 bodů. Proti Svoru vyhrál 7:2 „Byli jsme jasně lepší, po změně stran to bylo ještě výraznější. Chválím všechny za přístup a předvedený výkon,“ hodnotil stručně utkání Tomáš Kucr, vedoucí týmu.

Šesté místo po podzimu drží Zákupy, které v posledních dvou zápasech vybojovaly dva body. V dohrávce nestačily na Jestřebí, o víkendu doma udolaly Bukovany až po penaltovém rozstřelu. V klubu ale s aktuálním umístěním panuje spokojenost.

„Se šestým místem po polovině soutěže jsme spokojení. Měli jsme hodně zraněných, hlavně při venkovních zápasech jsme to hodně lepili. Trochu nám chybí body proti Polevsku, tam to byla zbytečná ztráta. Nemáme velké ambice. Teď nás čeká ještě předehrávka, pak zimní přestávka. Uvidíme, co nám potom situace dovolí,“ konstatoval Josef Vinš, předseda TJ Zákupy.

Okresní přebor, 13. kolo:

Jestřebí – Stružnice 5:1 (2:0) B: Kýček 2, Sedláček, Proch, Podroužek – Koždoň. R: Opelt. ŽK: 2:1. ČK: Karas (J), 50 diváků.

Kravaře – Polevsko 2:3 (0:1) B: Kadlec, Koutný – I. Blumentritt, Suněk, Malič. R: Volf. ŽK: 2:2, 65 diváků.

Horní Police – Dubice 1:3 (1:1) B: Kadlec – Šubrt, Ráliš, Škach. R: Kadlec. ŽK: 1:1, 50 diváků.

Dubá – Sosnová 5:2 (1:1) B: Švec 3, Nedbal, Hladký – Volf, Poláček. R: Řezáč. ŽK: 1:0, 45 diváků.

Zákupy – Bukovany 2:1 PK (0:1) B: Jandl – Mydlář. R: Hippmann. ŽK: 1:1, 75 diváků.

Skalice B – Lindava 4:0 (2:0) B: Pečenka, Kazan, Valta, Stejskal. R: Opelt. ŽK: 0:1, 70 diváků.

Arsenal Česká Lípa B – Svor 7:2 (4:2) B: M. Kucr 3, Rasel 2, Franko, Žižka – Augusta, Barvíř. R: Opelt. Bez karet, 40 diváků.

Dohrávka, 5. kolo:

Polevsko – Sosnová 8:1 (3:1) B: Malič 2, Čech 2, Suněk 2, D. Blumentritt, I. Blumentritt – Žitný. R: Ďörď. ŽK: 0:3, 70 diváků.

Dohrávka, 6. kolo:

Zákupy – Jestřebí 2:4 (2:2) B: Vinš (PK), Moravčík – Kýček 2, Podroužek, Gabriel. R: Tykva. ŽK: 2:2, 120 diváků.

Program 14. kola:

Sobota, 6. listopadu, 11.00: Arsenal Česká Lípa B – Sosnová. 14.00: Zákupy – Polevsko, Skalice B – Horní Police, Dubice – Svor, Dubá – Bukovany, Kravaře – Stružnice, Jestřebí – Lindava.

OKRESNÍ TŘÍDA, SKUPINA JIH, 13. kolo

Bukovina/Žandov – Okna 0:1 PK. Kadlec. ŽK: 4:3. ČK: Mysliveček – Plachý, 30 diváků. St. Šachov – Tuhaň 9:1 (3:1) B: Kratochvíl 3, Bencúr 3 (1 z PK), Richtr 2, Urban – Mazal. R: Volf. ČK: Světlík (T), 30 diváků. Loko Česká Lípa B – Zahrádky 2:7 (1:5) B: Horáček (PK), Koutenský – Kněžour 3, Eliáš 2, Fiala, Barda. R: Volf. ŽK: 2:0, 40 diváků. St. Splavy – Hor. Libchava 8:0 (4:0) B: J. Šimon 2, Semík 2, Doubrava, Semecký, M. Šimon, Vaňátko. R: Vrabec. ŽK: 2:0, 88 diváků.

Program 14. kola, sobota 6. listopadu: Zahrádky – St. Šachov (11), Tuhaň – St. Splavy (14). Neděle, 7. listopadu: Okna – Loko Česká Lípa B, H. Libchava – Bukovina/Žandov (14)

SKUPINA SEVER, 13. kolo

Noviny – Brniště 1:2 PK (1:0) B: Lundák – Zelenka. R: Tykva. ŽK: 2:1, 80 diváků. V. Valtinov – Pertoltice 2:3 (2:2) B: Čermák, Versbach – Řehák 3. R: Janovský. ŽK: 1:2, 50 diváků. Mimoň B – Kam. Šenov 3:0 (1:0) B: Feher, Válek, Kasal. R: Saidl. ŽK: 3:1, 49 diváků. Jablonné – Cvikov B 5:3 (2:2) B: Sedlický 2, Netík, Čadek, Doubek – vlastní Netík, Kalina, Lamata. R: Adam. ŽK: 5:3, 30 diváků.

Program 14. kola, sobota 6. listopadu: Pertoltice – Kunratice, Cvikov B – Noviny (11), Brniště – V. Valtinov (14). Neděle, 7. listopadu: Kam. Šenov – Jablonné (11).