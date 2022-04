Jasné výhry si připsal i třetí Arsenal B a čtvrtá Lindava.

Ze dna tabulky prchá Stružnice, která je na jaře stoprocentní a ještě neinkasovala. Naposledy vyhrála v Dubé 0:2, na předposlední Bukovany má rázem šestibodový náskok. „Se startem jarní části jsme samozřejmě spokojeni. Vyhýbají se nám zranění, lidi na zápasy chodí a je to znát. Proti Dubé to bylo těžké, je to kvalitní soupeř. Měli jsme štěstí a dali dvě branky. Věříme, že nás dvě vítězství do dalšího průběhu sezony pozitivně nakopnou,“ pravil Luboš Merenus, hrající trenér Stružnice.

Utkání Dubice – Sosnová se hraje ve středu 6. dubna od 16 hodin.

Zákupy – Lindava 1:4 (1:1) B: Vinš – Moravec, Neumann, Reitmajer , Kašubiak. R: Volf. Bez karet, 10 diváků.

Kravaře – Horní Police 0:2 (0:1) B: Nemlein, Kucko. R: Řezáč. Bez karet, 60 diváků.

Svor – Bukovany 3:2 (2:2) B: Machara 3 – Kýček 2. R: Janovský. ŽK: 0:1, 50 diváků.

Jestřebí – Skalice B 2:4 (0:2) B: Kýček 2 – Stejskal, Kazan, Kaňkovský, Nevrlý. R: Řezáč. ŽK: 3:2, 60 diváků.

Dubá – Stružnice 0:2 (0:1) B: V. Koždoň, B. Koždoň. R: Kutílek. ŽK: 2:4. ČK: Jelen, Heptner (oba D), 33 diváků.

Arsenal Česká Lípa B – Polevsko 5:0 (2:0) B: Žižka 2, Bliznikov 2, Berounský. R: Hippmann. ŽK: 2:3, 15 diváků.