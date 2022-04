Kravaře jsou na jaře zatím hodně jalové. Zatím prohrály všechny čtyři zápasy při hrozivém skóre 0:24.

Zajímavý bude ještě boj o druhé místo v tabulce. Skalice B ztratila v Zákupech jeden bod, když tam vyhrála na pokutové kopy.

V boji o třetí místo slavila rezerva českolipského Arsenalu, která doma porazila Lindavu 3:2. Ta prohrála podruhé v řadě, stříbrná pozice se jí tak vzdaluje.

„Výsledek je sice těsný, ale domácí měli celý zápas výraznou převahu. Měli nabitou sestavu, defacto to bylo utkání na jednu branku. My jsme z minima vytěžili maximum. Prohráli jsme, na druhou stranu jsme byli rádi, že domácí chtěli hrát fotbal. Máme teď velkou marodku, sestavu docela lepíme. Chceme udržet to čtvrté místo. Z vrchu tabulky nás ještě čeká Skalice B. Teď máme před sebou zápasy, které nám napovíme, jak na tom budeme,“ nechal se slyšet Ondřej Mareš, fotbalista Dynama Lindava.

Sosnová sehrála teprve svůj druhý jarní zápas, proti Polevsku získala premiérové tři body.

Předešlé dva duely musela odložit. „Měli jsme v týmu covid, sedlo to snad na pět hráčů,“ prozradil Deníku Milan Slipčenko, kouč Sosnové.

O jasné výhře 4:0 rozhodli domácí už v prvním poločase. „Je pravda, že jsme nastoupili v nejsilnější sestavě. Navíc jsme konečně udělali brankáře, chytá za nás Radim Pavlíček. Bylo to hodně znát. Po změně stran už jsme přestali hrát, přesto jsme vyhráli zaslouženě,“ dodal Slipčenko.

Výsledkově zklamala Dubá, které doma remizovala s Horní Policí, navíc pak nezvládla pokutové kopy. Diváci na branku čekali marně.

„Nebyl to moc pohledný zápas, spíše hodně soubojový. My jsme museli udělat změny v sestavě a to se na našem výkonu podepsalo. Diváci moc šancí neviděli. Bod je pro nás určitě zklamáním,“ zakroutil hlavou Milan Heptner, kouč Dubé.

OKRESNÍ PŘEBOR – 18. KOLO:

Sosnová – Polevsko 4:0 (3:0) B: Volf 2, Kliment, Milner.

Zákupy – Skalice B 1:2 PK (1:0) B: Pažout – Nevrlý.

Kravaře – Jestřebí 0:9 (0:5) B: Němec 3, Kýček 2, Podroužek, Hřebřina, Proch, Starý.

Svor – Stružnice 3:2 PK (1:2) B: Barvíř, Augusta – Heinrich, Koždoň.

Dubá – Horní Police 0:1 PK.

Dubice – Bukovany 1:0 (1:0) B: Zelenka.

Arsenal Česká Lípa B – Lindava 3:2 (1:2) B: Berounský, Vacek, Blažek – Mareš (PK), Kašubiak.



OKRESNÍ SOUTĚŽ, SEVER – 18. KOLO:

Brniště – Kamenický Šenov 5:0 (4:0) B: Větrovský 2, Kopecký, Kosina, Novák.

Noviny – Jablonné 5:0 (4:0) B: Dobeš, Majer, Luňák, Büttner, Zíka.

V. Valtinov – Mimoň B 0:4 (0:3) B: David 2, Šimanovský, Bareš.

Cvikov B – Kunratice 1:4 (1:3) B: Tíma – Zet 2, Trefný 2 (1 z PK).



OKRESNÍ SOUTĚŽ, JIH – 5. KOLO:

Bukovina/Žandov – Zahrádky 4:2 (4:1) B: Malý 4 – J. Kněžour 2 (1 z PK).

St. Šachov – St. Splavy 2:5 (2:2) B: Kratochvíl, Bencúr (PK) – Chlumecký 2 (1 z PK), Vaňátko, Semík, Balík.

Lokomotiva Česká Lípa B – Tuhaň 2:3 (1:3) B: Koutenský, Tomášek – Dufek 2, Petrik.

Okna – Hor. Libchava 1:2 (0:1) B: Horecký – Kaňkovský (PK), Tichý.