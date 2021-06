Ve skupině A byl stoprocentní dorost českolipské Lokomotivy. V posledním zápase vyhrála 2:0 na půdě TJ Okna. Horní Libchava si doma zastřílela, když Sokol Tuhaň přejela 8:0. Raritou je, že o osm branek se podělilo osm různých střelců.

Skupina A:

TJ Okna – Lokomotiva Česká Lípa U 19 0:2 (0:0) Branky: Kubeš, Jedlička. Horní Libchava – Sokol Tuhaň 8:0 (3:0) Branky: T. Arnold, Šanda, Jílek, Z. Arnold, Tkachenko, Němec, Kaňkovský, Korych.

Tabulka: 1. Loko ČL U 19 9 (8:2), 2. Hor. Libchava 6 (12:4), 3. TJ Okna 3 (2:5), 4. Sokol Tuhaň 0 (1:12).

Nejlepší střelci: 3 - Zeman (Loko), Šanda, Kaňkovský (oba Libchava)

Ve skupině B se hrálo o první místo, ve kterém dominovalo Jestřebí. To doma přejelo Bukovany 9:2, hattrickem se zaskvěl kanonýr Kýček. O poslední místo se hrálo v Dubé, domácí Slavoj vyhrál 4:1 a skončil nakonec předposlední, Horní Police zůstala bez bodu poslední.

Skupina B:

Jestřebí – Bukovany 9:2 (3:1) Branky: Kýček 3, Zlatníček 2, Trhlík 2, Hřebřina, Věchet – Krofta 2. Slavoj Dubá – Horní Police 4:1 (3:1) Branky: Porsch 3 (1 z PK), Vaššík – Kalina.

Tabulka: 1. Jestřebí 9 (22:5), 2. Bukovany 6 (12:13), 3. Dubá 3 (7:12), 4. Horní Police 0 (5:16).

Nejlepší střelci: 10 - Kýček, 4 - Věchet (oba Jestřebí), Porsch (Dubá).

Ve skupině C byla situace nejvyrovnanější. Vedoucí Lokomotiva Česká Lípa brala v Polevsku pouze bod a nakonec skončila druhá. Vítězství slaví Dubnice, která doma převálcovala Svor 10:3, pěti brankami se na kanonádě podílel Radim Věchet.

Skupina C:

Polevsko – Loko Česká Lípa 4:3 PK (0:1) Branky: Kubát, Suněk, Nečas – Horáček 2, Kliment (PK). Dubnice – Svor 10:3 (4:1) Branky: R. Věchet 5, Olbrich 2, Radošinský 2, Paulíček (PK) – Kužel, Heřmánek, Machara (PK).

Tabulka: 1. Dubnice 6 (17:11), 2. Loko ČL 5 (12:10), 3. Polevsko 5 (11:11), 4. Svor 2 (11:19).

Nejlepší střelci: 9 - Věchet (Dubnice), 6 - Horáček (Loko ČL), 5 - Martínek (Polevsko)

„Další systém? Je to poslední víkend, kdy FAČR proplatí klubům cestovné a rozhodčí. Takže jsme vlastně udělali dvojice, které tak trochu vzešly z postavení ve skupinách. Přemýšleli jsme, že to uděláme turnajově, kde by se třeba sešly vítězné týmy. Ale to nakonec padlo,“ vysvětlil Lubomír Řeháček, předseda OFS Česká Lípa.

Další program, sobota 26. června, 16.00: Svor – Okna. 17.00: Dubá – Hor. Libchava, Horní Police – Tuhaň, Loko ČL U 19 – Polevsko.

Neděle, 27. června, 16.00: Bukovany – Loko ČL, 17.00: Dubnice – Jestřebí.