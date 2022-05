FOTO: Lindava je zase blíž třetímu místu, Stružnice zase utekla Bukovanům

Třetí místo drží Lindava, která doma přestřílela právě Bukovany 4:3. Fotbalisté Sosnové nedorazili do Horní Police, domácí tak získali tři body za kontumační vítězství 3:0. „Bohužel máme čtyři zraněné hráče, jde o svalové problémy. Takže bychom se nesešli. Je to smutné, ale je to tak," řekl Deníku Milan Slipčenko, hrající trenér Sosnové.

Na první výhru v soutěží čekají poslední Kravaře, tentokráte doma podlehly Dubé. Nedaří se Zákupům, které nastoupili doma proti Spartaku Dubice přesně v jedenácti.

Okresní přebor, 21. kolo:

Zákupy – Dubice 2:4 (0:4) B: Kučera, Vinš – Vodrážka 2, Pelcman, Šubrt.

Jestřebí – Arsenal Česká Lípa B 3:0 (1:0) B: Kýček 2, Kněžour.

Kravaře – Dubá 0:2 (0:0) B: Sloup 2.

Lindava – Bukovany 4:3 (2:2) B: Ramisch 3, Moravec – Hlubuček, Kýček, Šup.

Skalice B – Svor 6:2 (3:1) B: Kaňkovský 2, Demke 2, Sixta, Nevrlý – Koten, Heřmánek.

Stružnice – Polevsko 3:0 (2:0) B: Vrabec, Heinrich, Ješeta.

Horní Police – Sosnová 3:0 kontumačně.

Okresní soutěž, sever – 21. kolo:

Brniště – Cvikov B 4:1 (0:0) B: Kopecký 2, P. Luft, Větrovský – Tima.

Mimoň B – Jablonné 5:2 (2:0) B: Eichler 2, Feher, Konpiský, Sutr – Netík, Doubek.

Noviny – Pertoltice 1:4 (1:1) B: Šiška (PK) – Rákosník 2, Vápeník, Votápek.

Kunratice – K. Šenov 0:2 (0:1) B: Michut, vlastní Kadlec.

Okresní soutěž, jih – 8. kolo:

St. Šachov – Okna 4:1 (1:0) B: Bencúr, Hrdlička, Nývlt, Urban – Erben.

St. Splavy – Zahrádky 7:1 (2:1) B: Chlumecký 2, Semík 2, Doubrava, Prskavec, Zoubek – D. Kněžour.

H. Libchava – Tuhaň 4:2 (1:1) B: Kaňkovský 2, Šanda, Svoboda – Dufek 2.

Loko Česká Lípa B – Bukovina Žandov 2:0 (1:0) B: Kubeš, Koutenský.