Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa B před sezonou vyhlásili útok na postup do krajské I.B třídy. Po 11. kole je ale rezerva divizního týmu až šestá. Na první Jestřebí přitom ztrácí už osm bodů.

Stoprocentní jsou v okresní soutěži Staré Splavy, které tentokráte deklasovaly rezervu českolipské Lokomotivy 8:2. | Foto: Jaroslav Marek

Arsenal B naposledy nezvládl zápas v Dubé, když prohrál 2:5. „Do Dubé jsme zajížděli v provizorní a zdecimované sestavě. Věděli jsme, že to v Dubé nebude vůbec jednoduché, což bylo vidět od začátku utkání. Soupeř byl houževnatý a silnější v osobních soubojích. Soupeř nás druhý poločas přehrával, my jsme se k ohrožení branky dostávali jen málo. Konečný výsledek odpovídal průběhu hry a soupeř zaslouženě vyhrál. Chci poděkovat všem, co do Dubé přijeli a pomohli odehrát zápas alespoň v jedenácti lidech,“ řekl Tomáš Kucr, asistent trenéra Arsenalu B, který odehrál celý zápas.