Zákupy - Stružnice 6:1 (3:0) B: Kasinec 2, Kučera 2, Vinš 2 - Koždoň. R: Řezáč. ŽK: 0:1, 50 diváků.

Skoro půl hodiny držela Stružnice v Zákupech bezbrankový stav. Jenže pak se domácí během osmi minut trefili hned třikrát a zlomili tak odpor hostů. Stružnice se pak jen zmohla na korekci stavu, když brankáři Kopřivovi sebral čisté konto Koždoň.

Jestřebí - Horní Police 7:2 (4:1) B: Zlatníček 2, Proch 2, Podroužek, Kýček, Kněžour - Bizoň 2. R: Tykva. Bez karet, 40 diváků.

Hosté dorazili na půdu silného Jestřebí ve 12 lidech, už po prvním poločase bylo jasné, kdo je na hřišti pánem. Domácí diktovali tempo hry a díky pěti různým střelcům nakonec vyhráli jasně 7:2.

Svor - Sosnová 7:4 (1:1) B: Machara 2, Heřmánek, Koten, Barvíř, Kužel, Zvára - Slipčenko 4. R: Kadlec. ŽK: 2:3. ČK: Vokoun (Sosnová).

Jedenáct branek viděl diváci ve Svoru, hostům na body nestačil ani výborný střelecký výkon Slipčenka, který se do domácí sítě trefil celkem čtyřikrát. Sosnová šla ve 43. minutě po vyloučení Vokouna do deseti. Domácí přesilovku rychle využili, v nástupu do druhé půle se během 12 minut trefili hned třikrát.

Kravaře - Lindava 0:1 (0:1) B: Studnička. R: Řezáč. ŽK: 1:0, 60 diváků.

Brankově nejchudší utkání rozhodl už ve 20. minutě Studnička. Přes šance na obou stranách se skóre už neměnilo, čistým kontem se blýskl lindavský brankář Zadražil.

Dubice - Skalice B 1:4 (1:3) B: Škach - Nevrlý 2, Stopa, Lebduška (PK). R: Zboroň. ŽK: 1:2, 47 diváků.

Zklamání pro domácí klub. Do vedení ho přitom dostal po čtvrt hodince Škach, jenomže hosté do poločasu skóre otočili. Dvě minuty před koncem jistil výhru Skalice Lebduška, který proměnil pokutový kop.

Dubá - Polevsko 4:0 (3:0) B: Sloup 2, Charouzek, Soukup. R: Folk. Bez karet, 25 diváků.

I v Dubé se rozhodlo už v prvním poločase. Za domácí se dvakrát trefil Sloup, brankář Dvořák se mohl radovat z první vychytané nuly v sezoně.

Arsenal Česká Lípa B - Bukovany 5:0 (2:0) B: Blizníkov 2, Černý, Malý, Finklár. R: Sirota. ŽK: 1:0, 105 diváků.

Stovka diváků viděla jasné vítězství domácího favorita. Bukovany se sice snažily, na body ale proti béčku Arsenalu prostě neměly.

Okresní soutěž, jih - výsledkově:

Tuhaň - Zahrádky 2:3 (Dufek 2 - Kněžour 2, Pilař). Staré Splavy - Okna 5:0 (Doubrava 2, Šimon 2, Vítek). St. Šachov - V. Bukovina/Žandov 3:2 PK (Kubelka, Doležal - Miko, Padrta). Hor. Libchava - Lokomotiva Česká Lípa B 2:1 PK (Fulier -Zeman).

Okresní soutěž, sever - výsledkově:

Pertoltice - Brniště 5:4 (Řehák 3, Bártl, Nedbal (PK) - Luft 3 (1 z PK), Kosina). Jablonné v Podj. - Kunratice 1:7 (0:1) B: Netík - Kadlec 2 (1 z PK), Til 2, Fanta 2, Samek). Cvikov B - Mimoň B 0:7 (Kasal 2, Krejčík 2, Polák, Válek, Votava)