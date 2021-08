Kdo bude patřit k favoritům okresního přeboru? Jednoznačně Arsenal Česká Lípa B, který se netají postupovými ambicemi. Prohánět by ho, dle názorů ostatních celků, mělo Jestřebí. Samotný klub se ale striktně vzdává role favorita.

Pojďme se podívat detailně do některých fotbalových celků okresního přeboru na Českolipsku.

Tomáš Kucr (trenér Arsenal Česká Lípa B): „Jsme dobře připraveni, ambice máme nejvyšší, takže postup. Myslíme si, že našim soupeřem bude Jestřebí, podle mě mají tým na I.B třídu. Využíváme hráče A týmu, kteří sedí na střídačce, pak také dorostence. Máme takový splácaný, ale velmi dobrý tým. V generálce jsme porazili Verneřice 9:0.“

Pavel Kolář (předseda klubu TJ Jestřebí, trenér A týmu a starších žáků, správce hřiště): „Odmítáme roli favorita, ani o to nemáme zájem. Já budu rád, když nebudeme hrát o sestup. Příprava byla krátká, v generálce jsme prohráli 5:3 ve Starých Splavech. Sice máme obránce Bečvaříka, ten jde ale na operaci. Střelec Kýček pracuje v Holandsku, netrénuje a na zápasy moc nebude. Pak tu máme Sedláčka z Lokomotivy, ale ten pracuje u policie, tam to bude taky těžké. Ambice na postup necháme jiným.“

Tomáš Grobarčík (trenér TJ Dubice): „Příprava na sezonu byla bídná, jak už to tak bývá. Kluci si odvykli, půl roku nic nedělali. V rámci možnosti jsme se scházeli. Prohráli jsme s Lokomotivou Česká Lípa 1:2, Žandov jsme porazili 3:2. Tým se nezměnil, akorát jsem zestárli. Rádi bychom hráli špičku přeboru, na postup to ale určitě není.“

Milan Heptner (trenér Slavoj Dubá): „Přípravu jsme měli celé léto, sehráli jsme asi osm přátelských zápasů. Spíše jsme prohrávali. Po covidu jsme to chtěli zase rozeběhnout, ale pokaždé jsme hráli v jiné sestavě. Výsledky tomu napovídaly. Velké ambice nemáme, rádi bychom střed tabulky. Musím přiznat, že budeme mít problémy s fyzičkou. Spoustu lidí covid odradil, jsme starší a budeme to hrát na zkušenosti. Rádi bychom bodovali doma, co přivezeme z venku, bude bonus. Zranil se nám obránce Tomáš Vašík, to je ztráta, svou roli sehrají ještě dovolené. Celkově ten rozjezd bude náročný, až září nám ukáže, jak na tom jsme. Pozitivní je návrat Radka Torby z Lokotky, chceme taky oprášit kopačky Míry Demetera. Oba by nám hodně pomohli.“

Josef Kočí (trenér Družba Bukovany): „V létě jsme se scházeli v dobrém počtu, v přípravě jsme porazili například Horní Libchavu. Bylo to snad 10:0. Ambice? Od dva roky jsme zestárli, máme hodně hráčů nad 40 let. Chceme hrát klidný střed. V prvním zápase budeme mít problémy, máme hodně kluků na dovolených.“

Josef Vinš (předseda TJ Zákupy): „Scházeli jsme se v malém počtu, příprava nebyla dobrá, ani jsme nehráli přátelák. Rád bych hrál v klidném středu tabulky, chci, aby to kluky hlavně bavilo. Těžko říct, jak bude soutěž vypadat, nikdo neví, co bude třeba za rok.“

Luboš Merenus (kapitán, vedoucí týmu Dynamo Stružnice): „Začali jsme přípravu na začátku července, účast byla docela slibná. V přípravě jsme porazili Horní Polici 6:0, s Kamenicí pak remizovali 1:1. Měli jsme hrát ještě s Kamenickým Šenovem, ten to ale zrušil. Rádi bychom hráli ve středu tabulky, nechceme se motat někde dole. Co se týče kádru, tak se nám vrátili dva kluci, kteří před covidovou pauzou nehráli. Na první zápas ale rozhodně nebudeme kompletní.“