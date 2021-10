Na první výhru v soutěži stále čekají poslední Kravaře. nevyšlo to ani na desátý pokus, Svor totiž vyhrál jasně 4:0. Malé překvápko se zrodilo v Bukovanech. Předposlední domácí porazili rezervu Skalice 2:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.