„Výsledek odpovídá průběhu hry, po celý zápas jsme měli mírnou převahu. Abych pravdu řekl, výsledek mě tolik nepřekvapil. A to rozhodně nechci snižovat kvality Horní Police. Zůstáváme ale na zemi, teď jedeme dvakrát ven. Potom se uvidí, jak na tom budeme,“ přiznal Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Brniště řádilo v Zákupech, domácím nastřílelo pět fíků a vykročilo do nové soutěže pravou nohou.

„Hrálo se na hrozném hřiště. Bylo to suché, vyprahlé. V prvním poločase jsme měli dost šancí, domácí ale podržel brankář. Skórovali jsme na konci prvního poločasu. Po změně stran dal náš stoper druhý gól z obrovské dálky a to rozhodlo. Domácí odpadli a my to v klidu dohráli. V duchu jsem si před zápasem říkal, že bychom tady mohli vyhrát, jelikož se Zákupům na konci minulé sezony moc nedařilo. Ale rozhodně jsme takový výsledek nečekali,“ usmíval se Ladislav Zlatohlávek, sekretář Brniště.

Divoký zápas se hrál v České Lípě, kde domácí rezerva Arsenalu přestřílela Sosnovou 7:5. Hattrickem se blýskl Martin Bodi, který trefil tři góly během devíti minut. Za hosty nedohrál hrající trenér Milan Slipčenko, který byl po hodině hry za protesty vyloučen.

„Byl to divoký zápas. Prohrávali jsme 0:1, ale do poločasu jsme to čtyřmi góly otočili. Po změně stran nám paradoxně uškodilo vyloučení hostujícího hráče. Trochu jsme polevili. Měli jsme k dispozici hodně hráčů, takže se nám nové pravidlo hokejového střídání hodilo,“ pravil Tomáš Kucr, vedoucí Arsenalu B.

A jak utkání viděl hrající trenér Sosnové Milan Slipčenko, který si sprchu užil díky červené kartě přeci jen o něco dříve? „Nehodnotí se mi to dobře. Vedli jsme, ale pak jsme to prostřídali a to byla chyba. Celkově si myslím, že vyhrál šťastnější tým, kdyby se hrálo ještě deset minut, tak bychom vyrovnali,“ poskytl Deníku svůj pohled na věc.

A co jeho vyloučení? „Já nevím, co k tomu říct. Na lajnách byli mladí a začínající rozhodčí. Byla to katastrofa. Dostali jsme jasné dva góly z postavení mimo hru. Dokonce se tam smáli i domácí. Tak jsem k tomu něco řekl, pak jsem zase vypěnil a bylo to. Myslím si, že jsme ale tady mohli bodovat,“dodal Slipčenko.

Spartak Dubice – Dynamo Stružnice 6:1 (2:0) B: Škach 3, Šubrt 2, Dutka – Uhrecký. R: Poppr. ŽK: 0:1, 60 diváků.

Staré Splavy – Horní Police 6:0 (2:0) B: Šimon 2, Doubrava 2, Brodský, Chlumecký. R: Hrbáček. ŽK: 0:1, 60 diváků.

Zákupy – Brniště 0:5 (0:1) B: Větrovský 2, P. Luft, D. Luft, Kosina. R: Saidl. Bez karet, 80 diváků.

Dubá – Polevsko 2:0 (1:0) B: Máslík, Porsch. R: Sirota. ŽK: 2:0, 75 diváků.

Bukovany – Lindava 1:5 (0:1) B: Králík – Studnička, Kozák, Dvorský, Mareš, Kašubiak. R: Tykva. Bez karet, 60 diváků.

Svor – Žandov 2:4 (1:2) B: Toman, Procházka – Chochola, Štrupl, Džudža, Jánošík. R: Saidl. ŽK: 4:3, 100 diváků.

Arsenal Česká Lípa B – Sosnová 7:5 (4:1) B: M. Bodi 3, Webera 2, R. Bodi, Kucr – Sameš, M. Slipčenko, Milner, Vokoun, Chyna. R: Zlatník. ŽK: 2:2. ČK: M. Slipčenko (S), 105 diváků.

Úvodním kole odstartovaly o víkendu obě okresní soutěže v kopané.

Skupina západ:

Zahrádky – Okna 5:0 (4:0) B: Bečvařík 2, Kraus, Eliáš, D. Kněžour. Horní Libchava – Kravaře 4:1 (0:0) B: vlastní Hlaváček, Hruška, Šanda, Baborák – Kaňovský. Starý Šachov – Velká Bukovina 3:1 (0:1) B: Žiak, Kratochvíl, Mezera – Matějček. Tuhaň – Žandov B 2:1 (1:0) B: Dufek, Drahoňovský – Zrník.

Skupina východ:

Mimoň – Kunratice 5:4 (4:1) B: Feher 2, Šimanovský 2, David – Fanta 2, Til, Trč. Kamenický Šenov – Velký Valtinov/MAHO Jablonné 2:1 (2:1) B: Bláha, Vičan – Versbach. Lokomotiva Česká Lípa B – Pertoltice 3:2 (2:1) B: Pavlovec, Koštial, Lebduška – Hnízdil, Rákosník. Cvikov B – Noviny 1:4 (1:2) B: Bednář – Zíka 3, Vokřínek.