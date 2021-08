SOSNOVÁ – DUBICE 5:2 (3:0)

B: Poláček 2, Kliment, Vokoun, Slipčenko - Škach, Dutka (PK). R: Řezáč. ŽK: 0:1, 50 diváků.

Milan Slipčenko, hrající trenér Sosnové: „V prvním zápase jsme absolutně nezvládli obrannou činnosti, prostě jsme nehráli naši hru. Teď do bylo derby, tam se člověk vždy vyhecuje. Na okres se hrál nadstandardní fotbal. Dubice hrála dobře, my dali prostě více branek. Ambice? U nás je to složitější, máme dojíždějící kluky. Když přijedou, jsme schopni hrát s kýmkoliv. A naopak. Hrajeme pro žízeň a pro radost. Cíle? Každý zápas chceme vyhrát.“

Tomáš Grobarčík, trenér TJ Spartak Dubice: „V obou zápasech jsme měly špatné první poločasy. Prostě nám chvilku trvalo, než jsme se do toho dostali. Ve Skalici bylo velké vedro, to nebylo pro nás. Momentálně nás sráží fakt, že nedáváme šance. Upřímně, kdybychom měli skóre 8:8, tak by to odpovídalo.“

HORNÍ POLICE – KRAVAŘE 1:1 – NA PK 6:5 (1:1)

B: Havlík - Bráza. R: Král. ŽK: 2:3, 50 diváků.

Lukáš Hybler, místopředseda FK Kravaře: „Výsledky zatím odpovídají obměně našeho kádru. Máme jeden bod, ale defacto vlastně nejsme nespokojení. Hlavní je, že se vůbec hraje. Sami jsme nevěděli, zda to dáme dohromady. Víceméně pracujeme na tom, abychom ten kádr udrželi. Chceme se hlavně zachránit.“

LINDAVA - ZÁKUPY 2:1 (2:0)

B: Dvorský, Šlajs - Samek. R: Folk. ŽK: 0:1, 40 diváků.

Ondřej Mareš, kapitán TJ Dynamo Lindava: „Jsme zatím spokojeně, máme tady bandu mladších kluků. Dost nám fotbal chyběl. Je vidět, že jsme se i přes koronavirovou dobu nějak udržovali. Přeběhali jsme Kravaře, tam to bylo hodně znát. Zatím to vychází z našeho přístupu, přes pauzu jsme nelenili a makali. Ambice? Chtěli jsme střed tabulky, pokud ale vydržíme v nastoleném trendu, mohli bychom bojovat klidně v první polovině.“

SKALICE B – JESTŘEBÍ 5:4 (2:1)

B: Kazan 2, Daniel, Nevrlý, Kaňkovský (PK) - Podroužek 2, Kýček, Kapitán. R: Poppr. ŽK: 2:3. ČK: Kněžour (J), 50 diváků.

Pavel Kolář, předseda TJ Jestřebí: „Zápas ve Skalici má pro nás podivnou pachuť. Měli jsme více ze hry, ale domácí nás předčili v proměňování šancí. Hodně nás zlobil Kaňkovský, posila z A týmu. Prohrávali jsme 4:1, navíc jsme dohrávali o deseti. Přesto kluci dokázali v závěru vyrovnat na 4:4. Jenže pak zaúřadoval rozhodčí Poppr. Bylo tam vražení našeho hráče, ten upadl na míč a kvůli tomu domácí v nastavení kopali penaltu. Závěr rozhodčí prostě nezvládl. Nejvíce mě mrzí, že po zápase šel starosta Skalice poplácat rozhodčího Poppra po zádech. To bylo hodně zvláštní.“

STRUŽNICE – DUBÁ 4:2 (0:1)

B: Koždoň, Merenus (PK), Uhrecký, Dvořák - Demeter, Hladký. R: Řezáč. ŽK: 1:2, 50 diváků.

Milan Heptner, trenér Slavoj Dubá: „Chceme bodovat hlavně doma, to se v prvním zápase povedlo. Ve Stružnici jsme vedli 1:0, ale pak jsme se sesypali a nic se nám nedařilo. Stružnice má hodně zkušený kádr. Proti Polevsku to bylo jednoznačné, jelikož soupeř dorazil v deseti. Z naší strany to bude nahoru dolů, rozhodovat se bude na začátku září.“

BUKOVANY – SVOR 4:3 (1:1)

B: Čvančara 3, Hofman - Koten 2, Raibr. R: Volf. ŽK: 2:1, 75 diváků.

Josef Kočí, trenér Družba Bukovany: „Zatím je to v rámci možností, stále nejsme kompletní. To se projevilo hlavně v prvním zápase, tam by výsledek asi vypadal jinak. Teď už to bylo lepší, k dispozici bylo 18 hráčů a bylo tak z čeho vybírat. Zápas jsme měli pod kontrolou.“

POLEVSKO – ARSENAL Č. LÍPA B 3:3 – NA PK 9:8 (1:1)

B: Knytl, Sedlák, Nečas - Halbich 2 (1 z PK), Berounský. R: Poppr. ŽK: 4:3, 50 diváků.

Tomáš Kucr, trenér Arsenal Česká Lípa B: „Zápas se odehrál v tempu a houževnatý soupeř nám dělal starosti. Šance jsme měli na více jak tři branky, ale nebylo nám prostě přáno. Zápas to vůbec nebyl špatný, výsledek neodpovídal naší předvedené hře, ale musíme si vzít z takového průběhu zápasu ponaučení a soustředit se na dohánění ztracených bodů.“