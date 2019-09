Na stadionu U Ploučnice se po derby radovali hostující fotbalisté Baníku Souš. V 6. kole Fortuna divize B přivítal českolipský Arsenal rivala ze severu Čech, mohl si připsat tři body, jenže nedal za stavu 1:0 gól z pokutového kopu a nakonec prohrál 1:2. Rozhodující trefu obstaral hostující Lácha jen deset minut před koncem…

„Když neproměňujeme nabídnuté šance, tak nemůžeme vítězit,“ zopakoval starou fotbalovou pravdu zklamaný českolipský trenér Hynek Vrabec.

„Vyhráli jsme zde asi zaslouženě, i když jsme přežili klinickou smrt, kdy za stavu 1:0 nedali domácí penaltu. Kdyby ji dali, tak bylo asi rozhodnuto,“ hodnotil trenér vítězů, bývalý ligový fotbalista Petr Johana.

Arsenal nastoupil oslaben. „Vzhledem k tomu, že jsme měli před zápasem o šest hráčů méně, než když jsme před pěti koly soutěž začínali, tak bychom dnes byli rádi za zisk každého bodu. Nedali jsme penaltu, což byl klíčový moment a v tom se derby zlomilo. Navíc jsme za tři minuty dostali gól z trestňáku… Soupeř byl fotbalovější, my jsme chtěli techniku nahradit bojovností, což se nám dařilo. Jenže pak přišly naivní chyby a to při faulu u prvního gólu, nebo při druhém gólu, kdy z pravé strany odcentroval zcela volný hráč, aniž by byl atakován,“ litoval Vrabec.

Úvod utkání vyšel lépe domácím, už ve 21. minutě Vébr vybojoval rohový kop, ke kterému se postavil Hodač a jeho centr našel Vodrážkovu hlavu. Lípa šla do vedení!

Po změně stran byl v soušském pokutovém území faulován Žižka a hlavní arbitr Průcha nařídil penaltu. K míči se postavil Kaňkovský, jenže se mu štěstí vyhnulo, trefil gólmana. Hosty tento neúspěch nabudil. Hned o tři minuty později faulovali domácí před pokutovým územím a byl z toho přímý trestný kop, který k tyči proměnil Nobst 1:1.

O dvě minuty později neproměnil svůj brejk Hodač, pak ještě vyslal povedenou střelu těsně nad břevno Soukup a když nevyšla gólovka Žižkovi, tak byl na řadě soupeř. V 81. minutě si domácí nepohlídali Popelku, ten aniž by byl atakován, poslal centr do vápna na Láchovu hlavu 1:2 a hosté si připsali tři body.

„Za stavu 0:1 jsme se dostali do hry, vyrovnali a pak jsme přidali ještě jeden gól,“ rekapituloval divizní bitvu Johana, bývalý hráč například Mostu nebo Sparty.