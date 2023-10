Zápas nakonec skončil kontumační výhrou 3:0 ve prospěch Žandova. „Domácí se prostě nesešli. Už jsme to řešili v týdnu, kdy nám to dali vědět. Údajně mají marodku, oficiálně je to tak kontumace,“ potvrdil to Deníku Tomáš Vaníček, hrající předseda Spartaku Žandov.