Událostí 20. kola okresního přeboru na Českolipsku byla vůbec první bodová ztráta lídra soutěže ze Starých Splavů. První tým tabulky padl na půdě Dubé 1:3, která na jaře předvádí velmi dobré výkony.

Spartak Dubice (tmavá) doma porazil Sosnovou 4:0. | Foto: Jaroslav Marek

Sedmnáct utkání, sedmnáct výher. V tom osmnáctém přišla první prohra. Staré Splavy, lídr okresního přeboru na Českolipsku, prohrál v Dubé. Hosty přitom ve 47. minutě dostal do vedení Semík. Domácí Slavoj ale utkání otočil. Dvakrát se trefil Porsch, v nastavení pečetil výhru Dubé Kupka.

„Jsem dojatý, nejlepší výkon v sezoně, skvělé individuální výkony. Prostě přístup všech, nasazení, disciplína. Všechno bylo super. Možná se projevil fakt, že tady máme horší hřiště, než ve Splavech. Pro nás to byl zápas sezony, snad to nezakřiknu, jelikož v neděli hrajeme v Bukovanech, které jsou předposlední,“ pochvaloval si Milan Heptner, nadšený hrající trenér Dubé.

Staré Splavy tak mají na prvním místě osmibodový náskok na druhý Spartak Dubice. „Bohužel jsme nehráli dobře. Domácí měli už v prvním poločase šance, nás podržel brankář. Pak jsme šli do vedení, ale Dubá to nakonec otočila a asi zaslouženě vyhrála. Myslím si, že nám ta porážka může pomoct, alespoň víme, že nejsme neporazitelní a nikdo nám nedá nic zadarmo,“ přiznal Martin Jakša, hrající trenér Starých Splavů.

Druhé místo drží Dubice, která doma přehrála Sosnovou 4:0. Zase taková selanka to nebyla. „V prvním poločase jsme totiž nehráli vůbec dobře, podržel nás tam brankář. V kabině jsem trochu zvýšil hlas, po změně stran přišly rychlé dvě branky a už jsme to zvládli,“ stručně řekl Tomáš Grobarčík, kouč Spartaku Dubice. V dalším kole se jeho tým vypraví v rámci šlágru 21. kola právě do Starých Splavů. „No, myslím si, že nám moc nepomůže, že teď prohráli,“ dodal s úsměvem.

Další body sebraly poslední Zákupy, které doma udolaly předposlední Bukovany 5:3. Domácí rozhodli dvěma góly v 76. a 78. minutě. „Za výhru jsme samozřejmě rádi, pokračujeme v jarní cestě za záchranou. Diváci si ale moc hezkého fotbalu neužili,“ hodnotil utkání Miroslav Jerson, vedoucí Zákup.