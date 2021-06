Svěřenci Pavla Jandáče vyhráli všechny čtyři zápasy, nastříleli 22 branek a pouze dvakrát inkasovali. Nejlepším kanonýrem České Lípy, ale i celého turnaje se stal David Brestič, který nasázel osm branek.

Na druhém místě skončil Nový Bor, třetí byl spojený tým Stráž pod Ralskem/Mimoň. Čtvrtá byla Horní Libchava, poslední místo pak zbylo na českolipskou Lokomotivu. Hráči Arsenalu si tak zajistili postup do krajského semifinále, které se odehraje dne 23. června.

„Chtěli jsme vyhrát a postoupit do semifinále. Respektovali jsme všechny soupeři a sami nevěděli, co s nám udělala ta pauza. Natrápili jsme se jenom s Horní Libchavou, kde se nám nepodařilo brzy vstřelit branku. Jinak jsme to měli pod kontrolou. Defacto to byla naše povinnost, protože jsme nv rozehrané soutěži krajského přeboru skončili na třetím místě,“ hodnotil turnaj Pavel Jandáč, trenér českolipského Arsenalu.

V semifinále narazí Česká Lípa na vítěze z OFS Liberec. „Bylo by pěkné celý pohár vyhrát. Potkáme se tam s týmem, se kterým hrajeme krajský přebor. Turnaj bereme jako vrchol zpackané sezony, soutěž se nám už dvakrát nedohrála. Kluci ročníku 2006 nás opouští a jdou do mladšího dorostu. I kvůli tomu bychom to rádi dotáhli do vítězného konce, byla by to taková třešnička na dortu,“ dodal Jandáč.

Výsledky:

Arsenal ČL - Nový Bor 9:0 (3:0) B: Brestič 4, Košta 3, Benda, Jandáč. Stráž p. R./Mimoň - Lokomotiva ČL 8:0 (3:0) B: Sedláček 2, Holeček, Bartoň, Němec, Havlíček, Rollová, Jelínek. Hor. Libchava - Arsenal ČL 1:3 (0:0) B: Mádl (PK) - Brestič 2 (1 z PK), Holuška. Nový Bor - Stráž p. R. 2:0 (0:0) B: Hovbel, Novotný. Hor. Libchava - Lokomotiva ČL 4:0 (2:0) B: Rampouchová, Rohlíček, Sigmundová, Hartl. Hor. Libchava - Nový Bor 1:5 (1:2) B: Sokolíková - Horčička 2, Kropáček 2, Singer. Arsenal ČL - Stráž p. R. 5:1 (3:1) B: Brestič 2, Chaloupka 2, Keskinovič - Sedláček. Lokomotiva ČL - Nový Bor 4:7 (3:3) B: Paulus 3, Danis - Singer 3, Horčička 2, Bradáč, Ramisch (PK). Hor. Libchava - Stráž p. R. 3:3 (2:2) B: Rampouchová 2, Třeštík - Sedláček 2, Němec. Arsenal ČL - Lokomotiva ČL 5:0 (2:0) B: Jandáč 2, Jandík, Chaloupka, Bohatý.

Konečná tabulka: 1. Arsenal Česká Lípa 12 (22:2), 2. FC Nový Bor 9 (14:14), 3. Stráž p. R./Mimoň 4 (12:10), 4. Horní Libchava 4 (9:11), 5. Lokomotiva Česká Lípa 0 (4:24).

Arsenal Česká Lípa, sestava: Chaloupka, Benda – Ponocný, Knap, Heřmánek, Bohatý, Jandík, Kovala, Košta, Jandáč, Holuška, Rývora, Keskinovič, Brestič.