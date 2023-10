Svor zažívá zatím skvělou sezonu, z osmi zápasů vyhrál hned sedmkrát. „Vstup do sezony je perfektní, jinak to ani hodnotit nelze. Prohráli jsme jenom proti Zahrádkám. Kádr jsme v létě doplnili klukama ze Skalice, ze Cvikova přišel Jirka Jirák. Tým má sílu,“ řekl Lukáš Rudinský, trenér Svoru.

Proti Jestřebí, které do té doby neztratilo ani bod, předvedl Svor velmi dobrý výkon. „Kluci splnili nad očekávání taktiku, kterou jsme si nastavili,“ stručně pravil spokojený trenér, který se také ohlédl nad zatím jedinou podzimní porážkou. Svor doma podlehl nováčkovi ze Zahrádek 2:6. „Byl to takový zápas blbec. Poločas byl vyrovnaný a skončil 2:2. Po změně stran jsme nedali dvě tutovky, hosté nám za to pak během deseti minut nasypali tři góly. Když to řeknu jednoduše, porazili nás bratři Bečvaříkovi. Výsledek vypadá hrozivě, ale myslím si, že pro nás byl velmi krutý,“ konstatoval Rudinský.

FOTO, VIDEO: Šéf Jestřebí vrací úder! Děláme fotbal zadarmo a s pokorou

Okresní přebor trochu změnil své složení, dle Rudinského je ale soutěž vyrovnaná. „Myslím si, že je to pořád stejné. Máme tady sice tři nováčky, ale je to hodně vyrovnané. Mladých kluků moc není, takže je tu pořád hodně starších. A ti fotbal hrát umí,“ poznamenal.

S jídlem roste chuť. Jaké jsou tedy ambice Svoru v této sezoně? „Určitě bychom se chtěli pokusit okresní přebor vyhrát. Rozhodně ale teď nepřemýšlíme nad nějakým postupem, to určitě ne,“ dodal.

Tak trochu opačné starosti mají v Sosnové. Po dobrém startu, kdy tamní Sparta vybojovala v prvních třech kolech sedm bodů, přišlo pět utkání bez vítězství, včetně kontumace utkání v Dubici. „Měli jsme hodně nemocných, všechno jsme mohli doložit. Bohužel okresní disciplinárce to nestačilo, takže přišla kontumace. Žádali jsme o přeložení, ale marně,“ stručně pravil Pavel Košík, předseda klubu.

Naposledy Sosnová nastoupila doma přesně v jedenácti proti Dubé. Výsledek? Porážka 0:4. To všechno stále bez zdravotně indisponovaného hrajícího trenéra Milana Slipčenka. „Chceme okresní přebor zachránit, to je hlavní cíl. V dalších zápasech bychom měli nastoupit už v lepší sestavě,“ dodal Košík.