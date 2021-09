Vedoucí rezerva divizní České Lípy zažila první porážku v sezóně. Arsenal padl ve Skalici, kde ho tamní B tým porazil 3:1. Hattrickem se blýskl Karel Kaňkovský, který den předtím vstřelil tři branky za „áčko“ v krajském přeboru. „Zápas se hrál od začátku ve velkém nasazení a bojovnosti. Houževnatá obrana Skalice nám toho moc nedovolovala. Domácí táhl Karel Kaňkovský. V závěru jsme se chtěli nadechnout k nějakém nátlaku, ale soupeř dobře kouskoval hru a už nám vůbec nic nedovolil. Musíme na tento zápas zapomenout a soustředit se na další utkání, kdy doma hostíme Jestřebí. To bude další těžký soupeř,“ má jasno Tomáš Kucr, vedoucí Arsenalu B.

Na špici tabulky se drží Sosnová. Ta sice dorazila do Lindavy přesně s jedenácti hráči, přesto slavila vítězství 3:1. Sparta je aktuálně třetí. „To jsme dokonce hráli dlouhou dobu v deseti, jelikož se nám jeden hráč zranil. Nebyl jsem spokojený s prvním poločasem, bylo to od nás ustrašené. Ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší a Lindavu přehráli,“ pochvaloval si Milan Slipčenko, hrající kouč Sosnové.

Jeho tým z pěti utkání vyhrál hned čtyřikrát a prožívá velmi dobrý start do podzimní části soutěže. „Po prvním zápase, který jsme prohráli 4:7, se nám tak trochu vyčistil vzduch. Někdo odešel, od té doby to začalo šlapat. Zatím je to nad očekávání,“ usmál se Slipčenko.

V boji dvou tříbodových celků se nakonec z jasného vítězství 5:1 radovala Stružnice, který doma přejela Bukovany. „Od začátku jsme měli zápas ve své moci, první poločas byl hodně dobrý. Po změně stran měli hosté dvě obrovské šance, ale nedali. Po chybě brankáře jsme pak přidali další gól, potom se to v klidu dohrávalo,“ hodnotil utkání Luboš Merenus, hrající vedoucí Dynama Stružnice.

„Po šesti kolech rozhodně nejsme spokojeni, čekali jsme více bodů. Teď jsme jsme dotáhli dva přestupy do zdárného konce. Věříme, že oba hráči pomůžou a my v dalším kole navážeme na náš poslední výkon,“ dodal.

Poslední jsou stále Kravaře, které jako jediný tým dosud nevyhrál. Naposledy Kravaře remizovaly se Zákupy 0:0, v penaltovém rozstřelu byly šťastnější hosté. Domácí se neskutečně trápí v koncovce, dosud dali pouhé dva góly… „Tohle byl z naší strany asi nejlepší zápas v sezoně. V týdnu se nám povedlo posílit o čtyři hráče, bylo potřeba doplnit kádr. Na hostování tu máme také Beránka ze Starých Splavů. Bylo to znát. Samozřejmě nás tlačí bota v koncovce, přitom šance si vytváříme. Ale to je v Kravařích dlouhodobý problém. Nikdy jsme tady neměli kanonýra, který by dal 30 branek za sezonu, vždy si to rozdělilo mezi sebe více hráčů,“ konstatoval Lukáš Hybler, místopředseda FK Kravaře.

OKRESNÍ PŘEBOR – 7. KOLO

Jestřebí – Dubá 5:0 (2:0) B: Kýček 2, Jantač, Podroužek, Kapitán. R: Opelt. ŽK: 0:1. ČK: Wágner (D), 80 diváků.

Lindava – Sosnová 1:3 (1:0) B: Mareš (PK) – Chyna, Poláček, R. Slipčenko. R: Řezáč. ŽK: 1:0, 50 diváků.



Kravaře – Zákupy 0:1 PK. R: Kadlec. ŽK: 2:7, 70 diváků.



Horní Police – Svor 2:1 PK (1:1) B: Nemlein – Heřmánek. R: Volf. ŽK: 2:1, 25 diváků.



Skalice B – Arsenal Česká Lípa B 3:1 (2:1) B: Kaňkovský 3 – Karlík. R: Opelt. ŽK: 0:1, 80 diváků.



Stružnice – Bukovany 5:1 (3:0) B: Vrabec 2, Merenus, Mígl, Heinrich – Komůrka. R: Řeháček. ŽK: 0:2, 68 diváků.



Polevsko – Dubice 2:5 (2:4) B: Suněk, Malič – Škach 3, Šubrt, Vodrážka. R: Řezáč. ŽK: 1:1, 72 diváků.

OKRESNÍ SOUTĚŽ, SEVER – 7. KOLO:



Jablonné – Pertoltice 0:7 (0:5) B: Řehák 2 (1 z PK), Nedbal 2, Šilhánek, Šilhan, Švík. R: Táborský. Bez karet, 25 diváků.

Mimoň B – Brniště 3:4 (2:1) B: Bozadjiev, Kasal, Krejčík (PK) – Větrovský 2 (1 z PK), Kosina 2 (1 z PK). R: Janovský. ŽK: 0:1, 70 diváků.

V. Valtinov – Cvikov B 4:0 (2:0) B: Zelený 3, Šimon. R: Opelt. Bez karet, 70 diváků.

Kunratice – Noviny 2:3 PK (1:0) B: Kadlec, Zet – Svatoš (PK), Jablonský. R: Poppr. Bez karet, 35 diváků.

OKRESNÍ SOUTĚŽ, JIH – 7. KOLO:



Staré Splavy – Tuhaň 12:0 (4:0) B: Semík 4, Šimon 2, Koleňák, Prskavec, Chlumecký, Horčík, Vítek, Doubrava. R: Hippmann. Bez karet, 20 diváků.

St. Šachov – Zahrádky 3:2 (3:0) B: Sladomel, Vodný (PK), Němeček – Pilař, Eliáš. R: Folk. ŽK: 3:3, 35 diváků.

Bukovina/Źandov – H. Libchava 0:5 (0:2) B: Jedlička 2, Bílý 2 (1 z PK), Martínek. R: Kadlec. ŽK: 5:3, 50 diváků.

Loko Česká Lípa B – Okna 2:1 PK (1:1) B: Rajman – Mádl. R: Tykva. ŽK: 1:1, 60 diváků.