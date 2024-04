Fotbalový klub Dynamo Lindava ovládl anketu Deníku a stal se, podle hlasování čtenářů, nejoblíbenějším fotbalovým klubem na Liberecku. Odměnou pro Lindavu byla návštěva sportovního redaktora Deníku na tréninku.

Deník navštívil trénink fotbalistů Lindavy, kteří ovládli anketu o nejoblíbenější fotbalový klub na Liberecku. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Máme tady rekordní účast, kluci se chtějí fotit,“ hlásí Jakub Kohout, člen základní sestavy Lindavy, která je letos nováčkem krajské I.B třídy. Tamní hřiště leží kousek od silnice, zázemí je prosté, jistě potěší dětské hřiště, které je těsně za druhou branku.

Na páteční trénink dorazilo opravdu hodně hráčů, napočítáme jich devatenáct. „Tolik lidí samozřejmě nechodí pokaždé. Je to proměnlivé, ale přijde i dvanáct kluků,“ hlásí po telefonu trenér Lindavy Lukáš Havlas, který se ale tréninku nezúčastnil, jelikož mu poslední den běžela nemocenská.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Dočasným koučem je Ondřej Mareš, další z hráčů. „Kdysi jsem tréninky vedl častěji, teď je to zřídka. Jsem vůbec rád, že jsem to dnes z Prahy stihl, skoro to vypadalo, že to ani nestihnu. Trenér má samozřejmě jiný respekt, pro mě je těžké, aby mě poslouchalo sedmnáct vrstevníků,“ usmál se Mareš.

Soupeři si často stěžovali na nepříliš kvalitní lindavský trávník. Na první pohled je vidět, že je poměrně hrbolatý. „Kdysi jsme tady měli pěkné hřiště, ale pak nemělo takovou péči, prostě se na to trochu kašlalo. Teď nějak řešíme, jak to třeba srovnat. Měli jsme tady jednoho odborníka, ten řekl, že bychom to museli dopískovat. Jenže bychom potřebovali tak 90 tun písku,“ prozradil Petr Zelenka, který je jakýmsi správcem v Lindavě. „Oficiální funkci nemám, prostě tady pomáhám,“ podotkl.

První jarní domácí zápas nehrála Lindava doma, ale na umělce v České Lípě. V sobotu 6. dubna už ale nastoupí na vlastním hřišti od 16.30 proti Hodkovicím. „Chceme vyhrát, to je jasné. Za dva týdny nás čeká největší zápas, přijede totiž sousední Cvikov," připomněl Kohout.

Samotný trénink? Klasika. Po rozboru posledního zápasu se hráči pomalu rozběhali a rozcvičili. Následovala cvičení ve dvojicích, následně se celá parta rozdělila na tři skupiny a hrála specifické báčko. Nechyběla ani střelba na branku, jelikož na tréninku byl i golman Michal Zadražil.

„Sice další den hrajeme zápas, ale kluci si na pátečním tréninku nesmí ulevovat. Trénujeme dvakrát týdně, ty doby, když to bylo čtyřikrát týdně, jsou dávno pryč,“ uzavřel vše kouč Lindavy.