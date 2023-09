Není tajemství, že soupeři Jestřebí nechápou, proč právě tenhle tým hraje okresní přebor. Deníku to potvrdil vedoucí Brniště Ladislav Zlatohlávek a nebo předseda Zahrádek Antonín Waxmandski. „Do Brniště bych chtěl vzkázat, že všem našim trenérům a hráčům vštěpuji pokoru. V našem vzájemném zápase tam naši fanoušci nevolali žádné nadávky, jak uvedl pan Zlatohlávek. Křičel tam náš bývalý hráč, které odešel do Arsenalu. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale na takového člověka přece já nebudu křičet, aby byl ticho. Měli jsme tam pouze jednoho fanouška, který s námi jezdí na všechny zápasy. Je to 94letý Václav Šindelář, bývalý rozhodčí,“ zdůraznil Pavel Kolář, šéf fotbalu v Jestřebí.

Chladným ho nenechala ani slova předsedy Zahrádek. „Toníkovi bych chtěl taky něco vzkázat. My máme v týmu deset kluků z Jestřebí nebo Provodína. Na to jsem nesmírně pyšný. Nemyslím si, že v Zahrádkách to mají stejně. My se tady staráme o pět družstev mládeže, děláme to ve čtyřech lidech a zadarmo. Časově to je hodně náročné. Toník se stará o tým dospělých, který dostává dotace od obce. My dostáváme dotace právě na mládež, na tým dospělých už nic,“ vysvětlil Kolář.

„Pět kluků ze Zahrádek jezdí k nám. Vychovával jsem jeho syna. Pokud Toník říká, že máme tým na I.A třídu, tak si asi spolu sedneme do auta a pojedeme se podívat na nějaký zápas,“ zakroutil hlavou.

„Nesmysly, že tady všechny platím, nebudu už ani komentovat. Paradox je, že v minulé sezoně nikomu nevadily Staré Splavy, které sebraly Doksům kluky, co kopali krajský přebor. Až na jeden zápas všechno vyhrávaly, to byla ta samá situace,“ dodal.

Dobře začalo sezonu také Polevsko, které z šesti zápasů hned pětkrát vyhrálo a drží čtvrté místo. Tým před sezonou hodně posiloval. „Z Nového Boru přišel Michal Třešňák, který naší soutěž logicky převyšuje. Navíc je to super kluk do party a jeho zápal je neskutečný. Obranu nám zlepšil David Kameník, útok jsme zkvalitnili příchodem Radka Bezoušky. Na hostování k nám přišel nadějný dorostenec Alex Funke. Naopak do Nového Boru odešel po vzájemné dohodě Honza Liška,“ prozradil Dan Blumentritt, hrající trenér Polevska.

Hřiště v Polevsku zdevastovali divočáci.Zdroj: archiv klubu„Se vstupem do sezony musíme být spokojeni. Mohli jsme bodovat i se Žandovem, ale nechci být nenasytný, patnáct bodů za šest kol je super. Ke vší úctě k soupeřům jsme ale většinou hráli s týmy, které se asi budou pohybovat ve spodních patrech tabulky. Teď nám začíná série zápasů, která nám ukáže, jak na tom doopravdy jsme,“ má jasno.



„Určitě bychom chtěli držet krok s týmy na špičce tabulky. Mou osobní ambicí, jako trenéra, je hrát slušný fotbal, který bude kluky a fanoušky bavit, ale taky udržet suprovou partu, která tu je, která se bude na další zápasy, ale i tréninky těšit,“ konstatoval Blumentritt.

Polevsko aktuálně trápí stav hřiště, na kterém se vyřádili divočáci. „Pustili se do něj po čtvrtém kole a zdevastovali ho tak, že na něm do konce podzimu nemůžeme hrát,“ dodal smutně.

Slavoj Dubá odehrál pět zápasů, když zapsal dvě výhry a tři porážky. „Bohužel nejsme kompletní. Očekáváme hlavně návrat Vágnera, který je na misi a hodně nám teď chybí. Věříme, že se to pak ještě trochu zlepší. Rádi bychom hráli ve středu tabulky, hlavně nemít potíže ze záchranou,“ má jasno Milan Heptner, hrající trenér Dubé.

Jaká je podle něj úroveň okresního přeboru? „Jestřebí je jasně odskočené, na všech postech má výborné hráče. Nováčkovským elánem žijí Zahrádky, které to mají také dobře poskládané. Další dva nováčci také nehrají špatně. Úroveň je podle mě dobrá,“ dodal

Spartak Dubice zatím marně hledá formu z minulé sezony, kdy dlouho bojovala o medailové pozice. Po šesti kolech je zatím až desátý, když posbíral šest bodů. „Na můj vkus začala sezona prostě moc brzo, bylo ještě hrozně moc dovolených a my jsme trochu bojovali se sestavou,“ vysvětlil vše Tomáš Grobarčík, trenér Dubice.

„Odešel nám David Šubrt do Žandova. Věřím, že se dáme trochu do kupy a budeme zase ten tým, jako v minulé sezoně,“ prohlásil Grobarčík.