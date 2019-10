Lídr z Doks úspěšně zahájil v krajském přeboru sérii tří zápasů, ve kterých se poměří s okresními rivaly. Po vítězném derby 1:0 proti Novému Boru ve víkendovém 9. kole bude následovat konfrontace ve Stráži pod Ralskem a pak bitva se Skalicí u České Lípy.

Lídr (v modrém) doma v 9. kole krajského fotbalového přeboru nezaváhal a porazil Nový Bor 1:0. | Foto: Martin Jurčík

„Začali jsme dost aktivně a to vyloučení nás trochu uspokojilo, přestali jsme tolik tlačit na soupeře. Dnes to byly ubojovaný krásný tři body. Abych byl upřímný, čekal jsem od Nového Boru víc. Měli to ale v deseti hráčích těžší. Naše obrana je kvalitní, dobře organizovaná,“ řekl úspěšný trenér lídra tabulky Michael Šimek.