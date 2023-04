Události víkendu je první bodový zápis Zákup v probíhající sezoně. Poslední tým tabulky remizoval na umělce v České Lípy z Horní Policí 1:1. Police vyrovnala pět minut před koncem, v utkání padly tři červené karty. „Bylo to vyrovnané utkání, které jsme ale měli vyhrát. Šancí moc nebylo, bohužel čtvrt hodiny před koncem byl přísně vyloučen Schmied a v oslabení jsme inkasovali. První bod je pro nás povzbuzením, je vidět zlepšení. Musíme ale dávat branky,“ má jasno Miroslav Jerson, vedoucí Zákup.

Šlágr kola se hrál ve Starých Splavech, kde první tým tabulky přivítal třetí rezervu českolipského Arsenalu. Domácí vyhráli i šestnáctý zápas v sezoně, hosté si odvezli vysokou porážku 3:7. „Byli jsme hodně produktivní, rozhodně jsme hráli lépe, než proti Sosnové. Diváci si přišli na své. Proměnili jsme skoro všechno. Pro hosty je to asi kruté, dvě branky jsme dali z penalt, jednu si vstřelil soupeř smolně sám. Za výhru jsme samozřejmě rádi,“ pravil hrající trenér Starých Splavů Martin Jakša.

Brniště doma vyhořelo proti Dubici. Hosté vyhráli 10:0, kanonýr Pavel Vodrážka se trefil hned pětkrát. Pro srovnání – na jaře Spartak doma vyhrál 10:1, Vodrážka dal tehdy pět branek… „Byli jsme vlastně skoro kompletní. Bohužel nás nahlodal první gól, kdy proti nám rozhodčí odpískal penaltu. Bohužel těsně před tím přehlédl jasný faul na našeho hráče. Těsně před poločasem nám hosté dali další dvě branky, po změně stran už to kluci tak trochu zabalili. Musím pochválit alespoň naše hřiště, které zvládlo dešťový nápor a vypadá pořád dobře,“ hlesl vedoucí FK Brniště Ladislav Zlatohlávek.

Roli papírového favorita zvládla Sosnová, která doma rozdrtila Bukovany 7:2. Čtyři branky obstaral kanonýr Robert Slipčenko. „Od začátku jsme byli lepší, bylo to jednoznačné utkání. Trávník byl dobře připravený. My jsme vlastně nastoupili v plné síle, výsledek odpovídá průběhu utkání,“ zdůraznil hrající trenér Milan Slipčenko, který se také zapsal do listiny střelců.

Čtvrté místo drží Lindava, která na českolipské umělce porazila Dubou 3:1. „Výsledkově jsme spokojení, výkony ale nejsou optimální. Ale rozhodně to bylo lepší, než minule proti Zákupům. Chtěli bychom se poprat o druhé místo, ovšem bojujeme se zraněními a nemocemi, takže uvidíme, jak to bude v dalších zápasech,“ pokrčil rameny Ondřej Mareš, hráč Lindavy.

Sedmé místo drží Žandov, který vyhrál nad Stružnicí 2:0. Utkání se hrálo také na českolipské umělce. „Poměrně vyrovnané utkání, kde jsme asi měli více šancí. Spolehlivě nám zachytal brankář, takže asi zasloužené vítězství. Naše cíle? Tak na postup to určitě není. Přes zimu jsme ale doplnili kádr a přivedli nového trenéra. Rádi bychom se motali u horních příček, takové třetí nebo čtvrté místo,“ má jasno hrající předseda Žandova Tomáš Vaníček.