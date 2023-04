Michale, v Dubé jste vyhráli 12:0. To byl asi snadný zápas, ne?

Sice jsme jasně vyhráli, ale zápas byl ovlivněn nedostatkem hráčů Dubé a také věkovým rozdílem. Z naší strany to byl podprůměrný zápas, který byl ovlivněn také terénem.

Ty jsi dal hattrick. Která ze tří branek byla ta nejlepší?

Asi ta druhá. Šel jsem sám na brankáře a uklidil míč na zadní tyč.

V tabulce okresního přeboru jste zatím na osmém místě. Jaké máte v Doksech ambice?

Dostat se mezi prvních pět týmů. Ale hlavně hrát koukatelný fotbal.

Sleduješ tabulku střelců?

Individuální výkony mě moc nezajímají, soustředím se spíše na týmové výkony, jak naše, tak i ostatních.

Kde a kdy jsi začal s fotbalem?

Táta trénoval malé děti v Oknech a tak mě začal brát sebou. Tam jsem poprvé kopl do míče.

Co tě vůbec na fotbale nejvíce baví?

Fotbal je celkově super hra, baví mě na něm asi všechno. Hlavní pro mě je, že jsem prostě na hřišti.

Jak se ti líbí v Doksech?

V poslední době se fotbal v Doksech začíná hezky rozrůstat. Jak zázemí, tak i popularita sportu celkově. Zatím se mi tady líbí a jsem tam spokojený.

Jistě máš fotbalové sny a cíle…

Už od mala jsem se chtěl dostat do Mladé Boleslavi a později, jelikož jsem slávista, do Slavie. Ale to bych musel pořádně přidat.

A co fotbalový vzor?

Nicolae Stanciu. Ve Slavii se mi hodně líbil jeho herní styl a to, jak k fotbalu přistupoval.



Co tě kromě fotbalu ještě baví?

Baví mě to, co většinu kluků v dnešní době. Takže hraní na počítači.

Jak ti to jde ve škole? Baví tě?

V poslední době moc ne. Ale moc dobře vím, že je škola důležitá.

Kdyby jsi se neživil fotbalem, jaké povolání bys vykonával?

Mám více možností. Právě hraní her nebo normální práci jako každý. Když tedy prací, tak asi zatím truhlář nebo nějaké podobné řemeslo.