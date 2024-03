„Výsledek úplně neodpovídá předvedené hře. Myslím si, že to byl hezký fotbal, na který se dalo koukat. Změnili jsme herní systém, hrajeme na tři stopery. Snažíme se do kádru zabudovat mladší kluky. Nebyli jsme navíc kompletní. Jestřebí měli více šancí a vyhrálo zaslouženě. Naprosto rozdílovým hráčem byl Pavel Záleský, ten z Jestřebí vyčníval. Sice jsme vedli po velmi sporné penaltě, jenže pak jsme nasekali hodně individuálních chyb, které soupeř potrestal. Padli jsme se vztyčenou hlavou,“ řekl Dan Blumentritt, hrající trenér FC Polevsko.

Zdroj: Wincent Vega

Tým z Českolipska vsadil v zimní přípravě na menší počet přátelských zápasů, navíc odmítl účast v zimním poháru. „Na ten jsme se vyprdli. Stojí to docela hodně peněz a neviděli jsme v tom tak velký přínos. Sehráli jsme dva přáteláčky. S Bukovany jsme remizovali, s Podlužím pak prohráli 2:4. Ale zkoušeli jsme tam prostě nový systém hry,“ připomněl.

S docházkou problém nebyl, horší to v zimě bylo s herním místem. „Trénovali jsme na malé umělce u školy, kde je i atletický oválek. Chodilo nás dvanáct až čtrnáct. Samozřejmě to ovlivňují pracovní povinnosti. Pro naše potřeby to ale bylo do pohody,“ přiznal Blumentritt.

Polevsko má aktuálně zničené hřiště, celé jaro tak bude muset odehrát v azylu, konkrétně v Novém Boru. „Musíme si všechno, ohledně opravy našeho hřiště, zhodnotit. Otázkou je, kolik to bude stát,“ uvedl.

Pohárové debakly Doks. Trenér Vaňátko zůstává i pro jaro. Co je cílem?

Co se týče hráčského kádru, tak Polevsko přišlo o jednu velkou oporu. Do Nového Boru odešel zpátky na půl roku Michal Třešňák. „Michal jim chce pomoct zachránit krajský přebor, pro nás je to samozřejmě citelná ztráta. Jinak se nám kádr nezměnil,“ prozradil kouč Polevska.

Cíle aktuálně čtvrtého týmu okresního přeboru zůstávají jasné. „Rádi bychom proháněli špičku přeboru a pohybovali se okolo pátého místa. Hlavní je, abychom do sebe dostali ten nový herní systém, snažíme se také do kádru zapojit mladší kluky. Když trénují, jdou nahoru. Pomaličku se budeme připravovat na léto. Už teď mám rozjednané nějaké posily s krajskými zkušenostmi. Uzdravil se nám Ondra Lebruška. Musíme se taky pomaličku připravit na odchod starších hráčů, jako jsou třeba Pepa Šiner nebo Jirka Suněk,“ má jasno.

FOTO: Po roce obhájili titul. O chloupek. Postup ale opět nechtějí

Otázkou je, jak rychle si Polevsko zvykne na nový systém se třemi stopery. „Museli jsme to udělat. Máme přetlak na stoperech, kde jsou šikovní a běhaví kluci. Věřím, že to rychle dostaneme pod kůži. Už proti Jestřebí jsme tam měli super pasáže, kdy jsme vyjeli z obrany. Tohle chceme, je potřeba se fotbalem bavit a ne jenom nakopávat míče, aby měli záložníci ukroucené krky,“ zasmál se.

Podobný systém zkoušela také pražská Slavia. „Je to tak, ale už zase přešla na čtyři obránce. Já doufám, že nám to vydrží a nikam se vracet nebudeme,“ dodal na závěr.