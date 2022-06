„No, máme tady trošičku problém. Myslel jsem, že hráči chápou důvody, kvůli kterým se mi nechce do I.B třídy. Bohužel se nám tady objevila revolta, hlavně u mladších hráčů. Takže někteří v rámci volného přestupového termínu odešli do Doks, odejít můžou i další. Můžu vám říct, že mám z toho všeho hlavu jako špalek. Nejradši bych se na to snad vykašlal,“ razantně prohlásil Kolář.

Ten už prozradil i konkrétní jména hráčů, kteří odchází. „Do Doks tedy odchází Kněžour a Věchet. Starý trénuje v České Lípě dorost, takže chce hrát za béčko Arsenalu. Houžvička, který tolik nehrál, mě oznámil, že jde do Stružnice. Nově to vypadá také na odchod Kuby Němce. Jsem naštvaný, když vidím, že by naši hráči měli někam odcházet. Nevím, co udělat,“ kroutil hlavou.

Spekuluje se také o tom, že by někteří hráči měli zamířit do Sosnové. Mluvilo se právě o střelci Kýčkovi. „Ne, to není pravda,“ poznamenal Kýček.

„Já nevím, všechno je možné. Ale pokud někdo chce jít do Sosnové, tak tam asi budou dostávat peníze. Jenom narážím na to, co řekl mladý Slipčenko,“ zdůraznil Kolář.

Robert Slipčenko, střelec Sosnové, se zmínil o tom, že hráči v Jestřebí jsou placeni.

„To není pravda, jsou to prostě hospodské řeči. Jak jsem řekl, jestli někdo odejde do Sosnové, tak asi právě kvůli tomu, že tam hráče platí,“ mávl rukou.

Jestřebí už reagovalo na odchod některých hráčů. „Vrátí se nám mladý Kupec, ze Stružnice pak Hendrych,“ poznamenal.

Kolář se také ohlédl za skončenou sezonou, kdy se Jestřebí stalo okresním přeborníkem. Na druhou Skalici B mělo šestibodový náskok.

„Vyhráli jsme, takže sezonu prostě musím hodnotit kladně. Lepší to už být nemohlo. Hlavně na podzim byl přístup hráčů výborný. Tréninková účast byla skvělá. Na jaře to sice trochu skřípalo, ale na ten náš okres to pořád bohatě stačilo,“ poznamenal.

Jestřebí se nepotkalo s nějakou velkou krizí. Na začátku jara sice doma ztratilo dva zápasy, pak už ale zase nastartovalo vítězný a hlavně střelecký motor.

„Víte, v některých zápasech nám to soupeři usnadili. Dorazili s hodně mladým týmem. Naši kluci si mysleli, že jsou válec, na začátku jara jsme na to trochu doplatili. Musíme to brát zeširoka. Řada týmů, jako Sosnová, nebo Zákupy, měly problémy s hráči. A zrovna v období, kdy hráli u nás. Podle toho to taky vypadalo,“ pokrčil rameny.

„Úroveň okresu? Pět, šest týmů tam určitě má na I.B třídu,“ konstatoval.

Okres nebo krajská soutěž? Jestřebí moc času nemá, rozhodnout se musí během několika dalších hodin.

„Rozhodnutí by mělo padnout v úterý. Stále nevím, jestli klukům splnit přání a přihlásit I.B třídu,“ dodal.