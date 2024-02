Fotbalový klub v Brništi prostě není v dobré situaci. „Je to prostě špatné. Před sezonou nám někteří slíbili, že se v létě vrátí a pomůžou. Myslím tím třeba Větrovského, který odešel do Mimoně, ale řekl, že přijde zpět a ještě někoho přivede. No a stal se pravý opak. Větrovský v Mimoni zůstal a navíc tam nalákal Kosinu, který patřil k našim nejlepším,“ kroutil hlavou Ladislav Zlatohlávek, vedoucí týmu.

Větrovský navrhne zavedení klubové kasy. Vzpomíná na Antonína Panenku

Vyhlídky do jarní části navíc nejsou vůbec růžové, Brniště totiž počítá další citelné ztráty. „Skončil trenér, který přišel před sezonou. Viděl, co se tady na podzim děje a skončil. Jeho místo převzal jeho asistent, který byl jeho trenérským předchůdcem. Do Jablonného, které hraje I.B třídy, navíc odešel útočník Pavel Luft. To je další citelné oslabení. Samozřejmě se pokoušíme posílit, ale je to těžké,“ pokrčil rameny.

Poslední tým okresního přeboru hraje své zápasy na hřišti ve Velkém Grunově. To se vyznačuje velkou kvalitou. „Máme u nás jedno z nejlepších hřišť v okrese nebo taky nové šatny. Hodně se tady o to stará starosta obce Michal Vinš, který je i aktivním hráčem. Nemáme málo fotbalistů, ale je to spíše kvantita a ta kvalita chybí,“ poznamenal.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Brniště už začalo se zimní přípravou. „Kluci začali běhat, chodí i na hřiště. Počasí je docela slušné. Přátelské zápasy jsme zatím neřešili,“ prozradil.

Tým z Českolipska do přeboru postoupil minulý rok. Měl výborný podzim, ovšem na jaře přišla krize a Brniště skončilo třetí od konce. Tehdy sestupovaly pouze poslední Bukovany. „Naštěstí jsme nahráli hodně bodů na podzim, díky tomu jsme přebor nakonec udrželi,“ ohlédl se Zlatohlávek za minulou sezonou.

V Brništi tak trochu tuší, že jarní část sezony bude složitá. Záchrana může být nadlidským úkolem. „Kvalitní hráče sháníme, ale nikdo k nám nechce. Oni mít čtyři body po podzimu a být poslední není zrovna tahákem. Já osobně to nevidíme vůbec dobře. Jak jsem už řekl, chybí nám prostě ta kvalita. Pokud spadneme, těžko říct, jak to bude dál a jestli se vůbec budeme pokoušet postoupit nazpátek. Máme tady přípravku, ale jsou to malé děti, které nám dorostu třeba za deset let,“ mávl rukou.

Zlatohlávek také přiznal, že právě starosta Brniště Michal Vinš se ještě pokusí přemluvit bývalého kanonýra k návratu. „Co vím, tak by si chtěl s Větrovským promluvit, aby nám třeba na ten půl roku pomohl. Ale Mimoň bojuje o záchranu zase v I.A třídě. Těžko říct, jak to dopadne,“ uzavřel vše vedoucí týmu.