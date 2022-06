Hned čtyřmi góly se na vysoké výhře podílel David Šubrt, který letos zaznamenal už 22 zásahů a je v pořadí kanonýrů na bronzovém stupínku. „Myslím si, že je sezona dobrá. Můžeme být rádi za to, kde v tabulce jsme,“ má jasno Šubrt.

Davide, naposledy jste dal Lindavě čtyři góly. Jaký byl nejhezčí?

Nejhezčí byla asi branka v 76. minutě. Vystřelil jsem a míč šel od tyče do branky. Tím jsem završil hattrick. Ten čtvrtý gól byl bonus.

V tabulce stále bojujete o třetí místo. Věříte, že to dopadne?

V neděli nás čeká těžký zápas proti rezervě českolipského Arsenalu, který je čtvrtý. Věřím, že je porazíme.

Sezona se blíží pomalu do svého finiše. Jak jste spokojený s tím, jak si zatím vedete?

Vím, že první utkání v sezoně jsme proti Skalici B prohráli. Ale už tehdy jsme si vytvořili hromadu šancí. Další zápasy už byly mnohem lepší a začali jsme sbírat body. Myslím si, že můžeme být spokojení s tím, kde v tabulce jsme.

Pojďme k vám. Kdy a kde jste začal s fotbalem?

Začínal jsem v Dolním Bousově, bylo to asi v šesti letech. Fotbal hraji od malička, ale původně jsem chtěl hrát hokej. K fotbalu mě přivedla moje babička se strejdou. Chodili na každý zápas a fandili mi. Za to jim patří velký dík.

Vzpomenete ještě na první tréninky?

Vzpomínám na tréninky jako mladší žák. Začínáte se učit vše, co se týká fotbalu. Tehdy jsem to měl na hřiště kousek z domova. Takže jsme tam chodili i mimo trénink a pořád hráli.

Proč jste si vybral právě dubický Spartak?

Hraji tady proto, že tady znám plno lidí. Delší dobu se vídáme v práci, na hřišti, ale i mimo něj. Jsme dobrá parta, je tu super kolektiv. Samozřejmě máme dobrého trenéra. Prostě všechno klape tak, jak by to mělo v dobrém týmu být.

Když zapátráte v paměti, vybral byste nejhezčí gól, který jste doposud vstřelil?

Branek bylo docela hodně, nevím, kterou bych si vybavil… Ale ano. Když jsem hrál první sezonu za Dubici, tak jsem v Zákupech vystřelil snad z 25 metrů a trefil to do šibenice. Lépe to snad trefit nešlo.

A co třeba nejsilnější fotbalový zážitek?

I těch zážitků bylo opravdu hodně. Hodně vzpomínám na dobu, když jsme ve starších žácích vyhráli turnaj v Bakově. To byla velká euforie.

Jaká je podle vás úroveň okresního fotbalu na Českolipsku?

Hrál jsem za hodně týmu v českolipském, ale třeba i v děčínském okrese. Musím říct, že ten děčínský okres byl fotbalovější, byly tam i lepší terény. Ale jinak jsem spokojený.

Je vám 30 let. Je ještě nějaký tým, kde byste si chtěl zahrát?

Když budu upřímný, tak jsem měl hodně nabídek. Třeba hrát krajský přebor. Neříkám, že bych to nezkusil. Ale lidi, co mají rodinu a děti moc dobře ví, o čem mluvím. Jde hlavně o ten čas, který vám pak nikdo nevrátí.

Máte ještě nějaké fotbalové plány nebo sny?

Snil jsem o tom, že budu hrát nejvyšší soutěž, budu se pořád zlepšovat a třeba si zahraji někde v zahraničí. Ty roky jsou dávno pryč. Ačkoliv to říkám nerad, tak je všechno o penězích. Takže mým cílem je se dobře bavit fotbalem, zlepšovat se a třeba postoupit do I.B třídy.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jako kluk jsem hrál za výběry ve Slavii, měl jsem tehdy číslo sedm. Od té doby jsem prostě fanoušek Slavie.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás ještě kromě fotbalu baví?

Baví mě hodně věcí. Rád jezdím na ryby, kdysi mě bavil Airsoft. Ale fotbal je na první místě, toho času taky není tolik. Momentálně pracuji už skoro deset let v České Lípě ve firmě, která se zabývá automobilovým průmyslem.