Rádlo - Všechno klaplo na výbornou. Tak by se stručně dala popsat akce v rádelském sportovním areálu. A nebyla ledajaká. Obec podpořila nápad Petra Havlíčka a spolu s ním zorganizovala fotbalovou sobotu se spoustou lákadel.

Výtěžek akce byl určený pro osmnáctiletou Nikolku, která od narození trpí mozkovou poruchou. Přáním bylo vybrat pro ni co nejvíce finančních prostředků, které by jí pomohly neveselý životní osud ulehčit.



Proto se také k vybraným financím, kterých se sešlo 75 000, přidaly ještě peníze za vydražené dresy bývalého reprezentanta Davida Lafaty a kapitána FK Jablonec Tomáše Hübschmana.



Dobrá věc se podařila. Potvrdil to také starosta Rádla Miroslav Šikola: „Zpočátku jsem měl obavy. Parta nadšenců připravovala všechno sama, obec jejich nápad ráda zastřešila. Jsem rád, že se akce podařila, přišlo hodně diváků, tolik, aby se všechno zvládlo a byli spokojení. A hlavně nám vyšlo i počasí, protože kdyby pršelo jako před několika dny, tak si to nedovedu představit. Prostě super akce. Určitě má smysl organizovat takové akce, které ostatním pomůžou. Snažíme se areál stále zlepšovat. Prostor na takové a další podobné události u nás na Rádle určitě bude. Další významná a velká událost bude už 21. a 22 června. Obec slaví 600 let. Připravujeme nabitý program. A všechny zveme k nám na Rádlo.“