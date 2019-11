Vítězství Novin se ale zprvu vůbec nerodilo lehce. Domácí sice šli už v deváté minutě do vedení, druhý gól ovšem přidali až půl hodiny před koncem duelu a definitivní pojistku tří bodů zařídili v 72. minutě. Obrana Lokotky pak inkasovala ještě dvakrát.

„Abych řekl pravdu, po první půli to vypadalo na remízu. Šance měly oba týmy a my jen dali gól po hrubé chybě soupeře. Druhý poločas už byl v naší režii a po třetí brance Lokomotiva zápas už jen dohrávala,“ zhodnotil utkání domácí trenér Tomáš Jindra.

Kormidelník aktuálně desátých Novin zároveň prozradil, že měl trochu obavu o to, zda Lokotka nenasadí hráče z A-týmu, I.B třída už totiž ulehla k zimnímu spánku: „Obava tam byla, ale nakonec ani nevím, kolik hráčů z áčka soupeř nasadil, neřešil jsem to. V obraně jsme to zvládli dobře, koneckonců máme jednu z nejlepších defenziv v soutěži. Zbývají ještě dvě kola a rozestup není velký, takže my chceme šest bodů, abychom se vyšvihli ještě o něco výš.“

Noviny – Lokomotiva Česká Lípa „B“ 5:0 (1:0)

Branky: 9. a 72. Zboroň, 61. Žeňka, 73. Okénko, 78. Novák. Rozhodčí: Mengr – German, Koška. ŽK: 1:0. Diváci: 55.



Noviny: Moravec – Švimberský, Ježek (46. Ostaš), Vokřínek, Žeňka (80. Netolický), Novák (85. Hrubeš), Okénko, Jablonský, Zboroň (75. Šťastný), Lundák, Šiška.

Lokomotiva Česká Lípa: Podešva – Vnuk (32. Horáček), Bukáček, Karas (64. Zeman), Piršel,Tomášek, Podrazil, Volejník (46. Dušánek), Rajšner, Lupšák, Kubeš.

Okresní soutěž – 14. kolo: Nový Oldřichov – Brniště 2:1, Zahrádky – Okna 6:0, Cvikov B – Tuhaň 12:0, Doksy C – Pertoltice 4:6, Kamenický Šenov – Velký Valtinov 2:1 np., Starý Šachov – Kunratice 4:3 np., Mimoň B – Velká Bukovina 4:2, Noviny – Lokomotiva Česká Lípa B 5:0.