Radime, dal jste hattrick. Který gól byl nejhezčí?

Za mě rozhodně ten první. Dostal jsem míč na velkém vápně a trefil jsem pravou šibenici. I rozhodčí mě pochválil (smích).

Radim Jankovský hraje za FK SKLO Kamenický Šenov.Zdroj: Lukáš MarhoulMáte klubovou kasu? Asi víte, proč se ptám.

Ano, klubovou kasu máme. Po tomhle zápase tam budu muset určitě něco přispět, hlavně když se blíží rozlučka.

Ve finálové skupině okresní soutěže jste aktuálně pátí. Jak jste spokojený s průběhem sezony?

Měli jsme cíl vyhrát tuto skupinu, proto jsme začali běhat už v prosinci a na hřišti jsme od poloviny ledna. Bohužel, jak to tak chodí, tak ne vždy jde vše podle plánů. Celkem dost lidí se během přípravy zranilo. Takže momentálně jsem spokojený s umístěním, byť bychom se chtěli umístit ještě výš.

Sledujete střeleckou tabulku vaší soutěže?

Určitě jí sleduji. Jsem rád, když jsou od nás kluci v první desítce. Zase na druhou stranu v této soutěži vám přijede tým v osmi lidech. Druhý tým, který je v plné sestavě, jim nastřílí spousty gólů. Tím pak mají někteří střelci vlastně výhodu.

Jak jste vůbec začal s fotbalem?

K fotbalu mě přivedl otec. Co si budeme povídat, v té době moc možností na vesnici nebylo a tak fotbal byl jasný sport (úsměv). Začal jsem v sedmi letech.

Kde všude jste hrál?

No, už jsem vlastně prošel mnoha kluby. Začal jsem ve Spartaku Tisá. Poté jsem šel na střední a přešel do Dynamo Doksy. Z Doks jsem přešel do dnešního Viagem Ústí nad Labem. Dřív to byla prostě Arma, tam jsem nasbíral asi nejvíc zkušeností. Díky Ústí jsem si zahrál i dorosteneckou divizi. Otec mi pak oznámil, že by chtěl ukončit svou fotbalovou kariéru a tak jsem přešel do Spartaku Telnice, kde jsme spolu odehráli pár sezón. Pak už to bylo takové putování jednotlivými kluby - Hraničář Petrovice, MSK Trmice, FK Český Lev Těchlovice až jsem skončil v Kamenickém Šenově. Tady je to zatím ze všech týmů nejlepší.

Radim Jankovský hraje za FK SKLO Kamenický Šenov.Zdroj: Lenka HofmanováMáte nějaké vzpomínky na první tréninky?

Určitě mám. Nebylo to tak jednoduché, jako dnes. Já vlastně nastoupil v sedmi letech za starší žáky, jelikož jiná soutěž nebyla. Dokážete si asi představit, jaké to bylo běhat s 15letými kluky (úsměv).

Jak jste se vůbec dostal do Kamenického Šenova?

Do týmu mě dovedla moje žena Bára (úsměv). Přistěhoval jsem se do Šenova před třemi lety. Jezdili jsme se dívat na zápasy Šenova, jelikož v týmu hraje i její brácha Vítek. Chuť zase hrát byla tak velká, že jsem za nimi přišel a řekl jim, že chci za ně hrát (smích). Jsem tady moc spokojený. Ta parta lidí je tady skvělá.

Amatérský fotbal není v dobré kondici, řada klubů má existenční problémy. Jak vidíte jeho budoucnost?

To není, to je pravda. Už to sleduji hezkou řádku let. Sleduji, jak se spojují kluby, jak hřiště, kde jsem kdysi hrál, dnes slouží k různým účelům. Bolí mě z toho srdce. Zase na druhou stranu vidím různé akce, které FAČR dělá, aby ten fotbal zase povznesl. Myslím si, že se jim to i daří. Co sleduji u nás žáky a nebo vedle v Novém Oldřichově, tak pořád se nacházejí nové děti, které ten fotbal hrát chtějí. Takže si myslím, že ten fotbal tady prostě pořád bude.

Zápas jako noc a den. Přesto poskočili na bronzový stupínek

Je vám 36 let. Máte ještě nějaké fotbalové sny a cíle?

V tomhle věku už musím být docela dost skromný (úsměv). Asi takový poslední sen je postup se Šenovem do vyšší soutěže.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Bohužel ani jednomu (úsměv).

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Živím se jako grafik a mám vlastní e-shop s prodejem textilu s potisky. Rád trávím čas se svou ženou a psem, s přáteli a hodně mě baví jízda na motorce.