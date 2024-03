Pro obec je fotbalový klub důležitý. V první polovině sezony to šlapalo. Dokonce to je údajně jeden z nejlepších podzimů za poslední roky. Fotbalisté Slavoje Dubá přezimují v klidu. Tuší, že na jaře se jim bude dobře dýchat.

„Samozřejmě jsme spokojení. Nejen s výsledky, ale i výkony. Zlepšila se nám docházka, kabina funguje. Často dáváme příležitost těm, kteří tolik nenastupují. Je to i na úkor výsledků. Ke konci podzimu jsme předváděli krásný fotbal. Na jaro se nám navíc po půlroční misi vrací Vágner, takže budeme v pohodě. Tenhle podzim je jedním z nejlepších za poslední léta,“ usmíval se spokojeně Milan Heptner, hrající trenér Dubé.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Zimní příprava je u celku z Českolipska v plném proudu. Na druhou stranu není potřeba tlačit na pilu. „Sehráli jsme přátelské utkání v Chabrech s tamním dorostem. Mám tam syna. Pak jsme hráli s Doksy, následně nás čekají Zahrádky a jako posledního soupeře jsme si vybrali Tuhaň. Co se týče tréninku, tak vlastně navazujeme na minulý model. Volno bylo delší, nechtěl jsem na nikoho tlačit. Navíc se nám zranilo více hráčů. Myslím si, že čím kratší přípravy, tím se všichni budeme na to jaro těšit víc,“ vysvětlil.

Letošní sezona okresního přeboru je zatím vyrovnaná, o vítězství bojuje několik týmů. Na dostřel prvního místa je vlastně i Dubá. „Pro mě je příjemným překvapením Svor. Před sezonou posílili, ale hrají opravdu náročný fotbal. Jestřebí je jasné. Pak je tam Polevsko, které těží z toho, že tam má hráče z Boru nebo Skalice. Překvapením jsou pro mě Zahrádky, otázkou je, jak dlouhou jim tam vydrží kluci z České Lípy,“ pokrčil rameny.

Kádr se v Dubé prakticky měnit nebude. „Je to tak, hlavně nemáme nikoho zraněného. Navíc nám dorůstají dorostenci, necháváme je rozehrát v Mšeně u Mělníka,“ doplnil.

Milan Heptner je hrajícím trenérem. Zastávat dvě funkce a zvláště takové, je hodně ošidné. „Kluci vědí, co ode mě můžou čekat. Snažím se všechno řešit upřímně. Nechci nikomu nic nalhávat. Je potřeba, aby kluci na hřišti makali, je potřeba si uvědomit, že to hrajeme pro pivko. Jasný, pár střetů jsme s klukama měli, ale všechno jsme si vyříkali. Co se týče našeho postavení, tak první místo není daleko. Jenže tady máme táty od rodin a do I.B třídy se jim mo nechce. Rozhodně nejsme v módu, že se hrneme za postupem,“ zdůraznil.

Na jaře chce Dubá pokračovat v podzimních výsledcích i nastavené filozofii. „Myslím si, ž ebodů jsme nahráli dost. Věřím, že se nezamotáme do hry o záchranu, tam jsou jiní aspiranti.. Určitě chci dávat šanci všem hráčům,“ připomněl.

Jak to tak vypadá, tak kondice fotbalu v Dubé je aktuálně dobrá. „Máme sice užší vedení, ale je tady šikovná slečna, která nám pomáhá třeba v administrativních záležitostí. Samozřejmě nás hodně podporuje vedení města, bez toho by to nešlo. Máme tady ambiciózní a hezkou paní starostku, která se chodí koukat na naše zápasy. Rozjela se nám mládež, máme mladší žáky. Klub žije,“ pokýval Heptner hlavou.

Fotbal je tady prostě jednou z hlavních sportovních a kulturních aktivit. „To, že máme mládež, je samozřejmě důležité. Jsem hlavně rád, že je vidět, že se tady něco děje. Teď to řeknu bez nadsázky, ale bez fotbalu by tady naše obec nežila. Beru to jako lidovou tradici. Pokud bychom neměli mládež, bude konec. Díky obci dýcháme, na druhou stranu naše vedení není líné,“ dodal Milan Heptner.