Osmadvacetiletý fotbalista Daniel Kýček na jaře změnil angažmá. Ze Cvikova, který hraje I. B třídu přestoupil do okresního přeboru. Domluvil se s Jestřebím, do kterého se po letech vrací. Důrazný útočník přichází s jasným cílem. „Chci se stát nejlepším střelcem soutěže a pomoci týmu k postupu výš,“ říká v rozhovoru pro Českolipský deník.

Nedávno jste přišel do Jestřebí ze Cvikova. Co vás vedlo k přesunu?

Ve Cvikově nebyla zas tak dobrá parta. Fotbal se tam hrál sice slušný, ale nelíbilo se mi jednání vedení klubu. Do Jestřebí jsem se vrátit jednou chtěl, tak to vyšlo už teď.

Podle IS fotbal jste do Jestřebí přišel na volný přestup. To znamená, že za vás klub neplatil?

Pokud vím, tak za mě klub nějakou částku zaplatil. Jak se mezi sebou vedení obou klubů domluvilo, to netuším.

Nyní hrajete o soutěž níže než se Cvikovem. Neberete to jako kariérní pokles?

Herní rozdíl mezi okresem a I. B třídou určitě je, takže jistý pokles to je. Myslím si, že máme tým na to, abychom v Jestřebí vykopali postup z okresního přeboru do B třídy.

Jak vás v Jestřebí přijali spoluhráči?

Spoluhráči mě přijali velmi dobře. Všichni se známe, takže přesun byl v pohodě (úsměv).

Mohl byste porovnat Cvikov s Jestřebím?

Cvikov s Jestřebím srovnávat nejde. Pět hráčů ze základní sestavy Cvikova přestoupilo sem do Jestřebí. Myslím si, že se ve Cvikově už nebude hrát tak kvalitní fotbal jako za nás. Ale uvidíme, třeba koupí nové hráče a bude se jim dařit. Já osobně bych jim to přál.

Za Jestřebí jste odehrál dva zápasy a vstřelil pět branek. Jste v tomto ohledu spokojený?

S pěti góly spokojený jsem, i když je tedy pravda, že jsem jich mohl dát klidně dvojnásobek. Zatím jsem spokojený.

Přinejmenším střelecky jste lídr týmu. Cítíte se vy osobně jako lídr?

Jako střelecký lídr ano. Hraje se mnou Jirka Bečvařík, který také dokáže dát nespočet gólů. Jsme útočníci, takže se od nás očekává, že budeme góly dávat. To se zatím daří.

Jak se vám v Jestřebí líbí?

V Jestřebí se mi vždy líbilo. Pan Kolář to tam má skvěle zařízené a klub funguje tak, jak má.

Těšíte se na první ostrý soutěžní zápas?

Jasně, že se těším. Vinou pandemie nového typu koronaviru jsme si moc fotbalu v tomto roce neužili, takže se těším. Myslím, že se těší všichni fotbalisté.

Dozvěděl jsem se, že jste prošel za svou kariéru několika kluby. Kterými?

Začínal jsem v Sosnové, ze které jsem šel do Jestřebí. Následovalo hostování ve Skalici, Doksy, Česká Lípa, Holany, Cvikov. Teď jsem se vrátil do Jestřebí, kde to všechno začalo.

Hrál jste i za Arsenal Česká Lípa. Jak na toto angažmá vzpomínáte?

Na Arsenal budu vždy vzpomínat jako na nejlepší fotbalová léta. Vyhráli jsme pohár, podařilo se nám postoupit do divize. V kraji jsem byl nejlepším střelcem, takže i z mého osobního pohledu jde o nejlepší léta.

Jak byste popsal váš herní styl?

Mým úkolem je vypracovávat střelecké pozice a úspěšně zakončovat. Mám rád balony za obranu a brejky.

Co patří mezi vaše fotbalové přednosti?

Myslím si, že rychlost. Dokáži také obejít jednoho dva i tři obránce soupeře. To je věc, která se hodí a snažím se ji využívat.

Jste tedy spíše zakončující nebo přihrávající hráč?

Jelikož jsem útočník, tak patřím mezi ty fotbalisty, kteří zakončují z každé pozice. Když ale vím, že jsem ve špatné pozici, tak dokáži také přihrát spoluhráčům do lepšího postavení. V prvních dvou zápasech probíhajícího turnaje jsem kromě pěti vstřelených branek další čtyři připravil pro spoluhráče.

V říjnu 2019 jste dostal červenou kartu v zápase s Žibřidicemi. Nebylo to zbytečné?

Za tu červenou kartu jsem skoro nemohl. První žlutou jsem dostal za menší faul. Pak jsem šel sám na bránu, byl jsem faulovaný a rozhodčí to písknul. Zeptal jsem se ho, proč mi nenechal výhodu. Za to mi dal druhou žlutou, a tak jsem měl po zápase. Dostal jsem stopku na dvě utkání.

Jaké máte osobní a týmové cíle pro sezónu 2020-2021?

Chci se stát nejlepším střelcem soutěže a pomoci Jestřebí k postupu do I. B třídy.

Vraťme se k vaším fotbalovým začátkům. V kolika letech začínal?

S fotbalem jsem začínal v Sosnové zhruba v 17 letech.

Zkoušel jste i jiné sporty?

Za školu jsem hrával basketbal, ale když přišel fotbal, tak šlo všechno ostatní stranou.

Proč jste se nakonec rozhodl pro fotbal?

Bavil mě více než basketbal. Jakmile jsem zkusil fotbal, tak už jsem pak nedělal nic jiného. Jen občas jsem chodil hrát futsal.

Vnímal jste váš pozdní začátek jako nevýhodu proti těm, kteří začínali výrazně dříve?

Rozhodně to nevýhoda je. Snad všichni hráči, se kterými hraji, začínali s fotbalem tradičně v přípravce. Když mi bylo 17 let, vysvětloval mi Roman Ladra ofsajd. Na toto pořád vzpomínám (smích).

Jak se změnilo Jestřebí za tu dobu, co jste v klubu nebyl?

Klub se prakticky vůbec nezměnil. Teď hrají za Jestřebí jiní hráči než tehdy. Před lety zde hráli fotbalisté s velkým F. Picek, Žižka a další. Jsem moc rád, že jsem si tehdy mohl zahrát s tak dobrými fotbalisty. V současné době je kádr výrazně mladší. Pokusíme se hrát o postup.