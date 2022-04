„Ono to vypadá, že jsme válec, ale opět nám to soupeř usnadnil. Hosté nastoupili v základní sestavě se staršími žáky, na hřišti to bylo prostě znát. Bylo do podobné, jako před týdnem v Kravařích,“ mávl rukou Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

Druhá Skalice B doma jasně porazila Dubou, hosté prohráli 5:1. „My jsme měli hodně mladou sestavu, chybělo několik hráčů ze základu. Nedaří se nám střelecky, tady jsme měli snad šest stoprocentních šancí,“ litoval Milan Heptner, kouč Dubé.

Rezerva Arsenalu nepochodila v Horní Polici, kde prohrála zaslouženě 5:1. „Chtěli jsme utkání odložit, jelikož jsem věděl, že nás bude málo. Domácí na to ale nepřistoupili, museli jsme to respekovat. Takže jsem to nějak poskládal, hráli i dorostenci, kteří měli za sebou celý divizní zápas proti Jablonci. Ve druhém poločase už jsme odpadli a domácí byli lepší,“ pokrčil rameny Tomáš Kucr, vedoucí Arsenalu B.

Lindava do 70. minuty doma proti Svoru prohrávala. Pak ale dala tři branky a upevnila si čtvrté místo v tabulce.

„Bylo to o dobývání branky Svoru. Terén nám moc neseděl. V závěru jsme to ale otočili a podle mě zaslouženě vyhráli. Hosté šli do deseti, to nám pomohlo,“ měl jasno Ondřej Mareš, fotbalista Lindavy.

Podruhé v řadě vyhrála 4:0 Sosnová, tentokráte v Jezvé nad Stružnicí. Hattrickem se na tom podílel Robert Slipčenko.

„Zasloužené vítězství, hlavně v prvním poločase jsme tam měli i další šance. Stružnice má na jaře dobré výsledky, takže jsme měli respekt. Asi jim to nesedlo,“ usmál se Milan Slipčenko, kouč Sosnové.

První jarní bod mají poslední Kravaře, které také vstřelily první jarní gól.

„Sehráli jsme dobrý zápas, oproti hostům jsme měli mladší sestavu. Mohli jsme i vyhrát, škoda zranění Beránka. Záchrana je daleko, to neznamená, že ale do dalších zápasů nepůjdeme naplno,“ prohlásil Lukáš Hybler, klubový místopředseda.

Okresní přebor:

FK Kravaře – Dubice 1:1 pen. 3:4 (11. Beránek – 64. Pelcman), TJ Jestřebí – TJ Zákupy 11:0 (11. Podroužek, 13. Trhlík, 20. Kýček, 27. Zlatníček, 29. Proch, 35. z pen. Kýček, 53. Kněžour, 70. Podroužek, 75. Kýček, 80. z pen. Podroužek, 88. Karas), SK Skalice B – TJ Slavoj Dubá 5:1 (1. Kazan, 35. Kaňkovský, 54. Kazan, 70. Kaňkovský, 81. Kaňkovský – 72. Porsch), Horní Police – FK Arsenal Č.Lípa B 5:1 (5. Šamša, 35. Kodeš, 59. Loukota, 70. Nemlein, 81. Bizoň – 10. Chadraba), Lindava – Jiskra Svor 3:1 (70. vl. Rudinský, 75. Ramisch, 88. Ramisch – 43. vl. Šlajs), Stružnice – Sparta Sosnová 0:4 (15. Vokoun, 14. z pen. Slipčenko, 30. Slipčenko, 78. Slipčenko), FC Polevsko –Bukovany 3:1 (49. Suněk, 54. Suněk, 78. Knytl – 28. Kýček)

Okresní soutěž – Sever:

Pertoltice – FK – Cvikov B 0:0 pen. 5:6, TJ Noviny – FK SKLO K.Šenov 3:2 (14. Zíka, 41. Zíka, 58. Šiška – 64. Bláha, 67. Skalický), Slavoj V. Valtinov – Jablonné 3:0 (18. Bíro, 21. Mach, 88. Bezděkovský), SK Kunratice – Mimoň B 3:0 (26. Trefný, 57. Zet, 59. Zet)

Okresní soutěž – Jih:

TJ H.Libchava – TJ St. Splavy 0:6 (13. Doubrava, 25. Doubrava, 42. Semík, 56. Balík, 62. Chlumecký, 83. Chlumecký), TJ Sokol Tuhaň – SK St. Šachov 1:4 (84. Fleischmann – 38. Žiak, 51. Kratochvíl, 53. Urban, 64. Žiak), Zahrádky – TJ Loko Č.Lípa B 2:1 (55. Kněžour, 66. Kněžour – 75. Bartoš), Okna – Bukovina/ Žandov 2:0 (53. Knödl, 74. Erben)